Giao thông - Xây dựng Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án quốc lộ 14D Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng) vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV05.

Xe tải nặng lưu thông trên tuyến quốc lộ 14D để qua lại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang rất đông, gây hư hỏng nặng nề nền, mặt đường. Ảnh: CÔNG TÚ

Đây là gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM), cắm cọc giải phóng mặt bằng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (cũ) (chủ đầu tư dự án) cho biết, gói thầu mang số E-TBMT: IB2500312058; tên gói thầu: TV05 - Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM), cắm cọc giải phóng mặt bằng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự toán được duyệt của gói thầu hơn 23,5 tỷ đồng. Loại hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện gói thầu 90 ngày. Việc đấu thầu được thực hiện rộng rãi trong nước qua mạng.

Qua chấm chọn, liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5, Công ty CP Tư vấn xây dựng Trí Thành, Công ty CP Tấn Phát, Công ty CP Đầu tư xây dựng Giang Đông, Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam đã trúng thầu. Giá trúng thầu 23.089.853.000 đồng; thời gian thực hiện gói thầu 85 ngày.

Trước đó, ngày 4/6/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ký ban hành Quyết định số 1509 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, tỉnh Quảng Nam (cũ) (dự án nhóm B).

Quy mô đầu tư với tổng chiều dài tuyến khoảng 74,4km; điểm đầu tại lý trình km0+000 giao với đường Hồ Chí Minh (tại lý trình km1.332+610) thuộc địa phận xã Cà Dy, huyện Nam Giang (cũ); điểm cuối lý trình km74+376 giáp phạm vi Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thuộc địa phận xã La Dêê, huyện Nam Giang (cũ).

Hạng mục đường cấp III-IV theo TCVN 4054-2005. Quy mô cắt ngang có bề rộng nền đường 9m; trong đó mặt đường rộng 7m, gia cố lề mỗi bên rộng 1m.

Hạng mục cầu quy mô vĩnh cửu. Khổ cầu rộng 9m; trong đó phần xe chạy rộng 7m, dải an toàn rộng mỗi bên 0,5m và gờ chắn, lan can rộng mỗi bên 0,5m.

Hệ thống điện chiếu sáng sẽ đầu tư qua một số đoạn cần thiết để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư dự án 4.518 tỷ đồng; trong đó nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương chiếm 4.513 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là năm 2025 - 2027.