Thế giới Philippines đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 ĐNO - Chiều 28/10, Philippines chính thức tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên ASEAN từ Malaysia, khép lại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (trái), người tiếp tục giữ chức Chủ tịch ASEAN 2025 cho đến cuối năm nay, trao biểu trưng búa chủ tịch cho Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. - Chủ tịch ASEAN 2026. Ảnh: CNA

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan kết thúc sau 3 ngày nhóm họp (26 - 28/10), với sự tham dự của gần 30 nguyên thủ quốc gia và chính phủ, là nền tảng quan trọng để các nhà lãnh đạo khu vực và toàn cầu thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn và định hình tương lai ASEAN.



Philippines sẽ giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026, hiện gồm 11 thành viên, và đăng cai hội nghị thượng đỉnh hai năm một lần tại Manila vào năm tới.

Theo The Sun, phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, Philippines vinh dự được đảm nhận trọng trách dẫn dắt ASEAN năm 2026, với chủ đề: “Cùng chèo lái tới tương lai”, gồm 3 ưu tiên lớn: hòa bình, thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Nhà lãnh đạo Philippines khẳng định, sự hội nhập của ASEAN phải chuyển thành những lợi ích hữu hình cho người dân bằng cách tạo ra cơ hội, nâng cao đời sống cộng đồng và đảm bảo tiến bộ toàn diện và bền vững.

Cạnh đó, nhiệm kỳ 2026 sẽ trùng với kỷ niệm 50 năm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác - một cột mốc mang tính biểu tượng, nhấn mạnh cam kết bền vững của ASEAN đối với hòa bình và đối thoại.

Trước đó, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhắc lại cam kết của Philippines trong việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2045, nhằm xây dựng một cộng đồng khu vực tự cường, toàn diện và năng động.