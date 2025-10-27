Thế giới Hội nghị cấp cao ASEAN-47: Giữ vững niềm tin và hợp tác chặt chẽ Malaysia thu hút sự chú ý trên chính trường khu vực và toàn cầu khi đăng cai Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 (ASEAN-47) và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 26 - 28/10, với chủ đề “Bao trùm và bền vững”, nơi quy tụ khoảng 30 nguyên thủ quốc gia và chính phủ, gồm các nhà lãnh đạo thành viên ASEAN, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Canada.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN-47. Ảnh: TTXVN

Hội nhập kinh tế sâu sắc hơn

Sáng 26/10, theo Malaymail, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN-47, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, ASEAN vẫn đứng vững. Những khó khăn trải qua không chỉ thử thách khả năng chống chịu của các nền kinh tế thành viên ASEAN mà còn thử thách cho quyết tâm chung của khối trong việc duy trì hợp tác và niềm tin. Tôn trọng, lẽ phải và đối thoại vẫn gắn kết ASEAN.

Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia tìm cách điều chỉnh lại các ưu tiên để đảm bảo ASEAN vẫn kiên cường, phù hợp và thích ứng với thời đại. ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác vì mục tiêu chung: hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, trong đó làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế, mở rộng thương mại và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN tập trung thảo luận 18 mục tiêu kinh tế ưu tiên (PED) của khối gồm thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), tăng trưởng xanh và phát triển bao trùm. Bernama dẫn lời Bộ trưởng Đầu tư, thương mại và công nghiệp Malaysia Zafrul Abdul Aziz rằng, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gần 3.800 tỷ USD và dân số 680 triệu người, ASEAN đảm bảo khu vực tăng cường tính cạnh tranh và kiên cường thông qua việc thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác sâu sắc hơn.

Thương mại nội khối ASEAN hiện chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch thương mại, một mức mà khối đặt mục tiêu tăng lên thông qua việc nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và hội nhập số sâu rộng hơn khi ASEAN đặt mục tiêu ký kết Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN (DEFA) vào năm 2026, có khả năng tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế số của ASEAN lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Hiệp định không chỉ giúp ASEAN củng cố vị thế trong nền kinh tế số toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội lớn cho các nước thành viên hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, tận dụng lợi thế số để phục vụ phát triển bền vững và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đối thoại toàn cầu

Chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN-47 bao gồm 7 cuộc họp ASEAN+1 với các đối tác lớn như Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ, thúc đẩy hợp tác về thương mại, phục hồi chuỗi cung ứng, số hóa, năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh. Cạnh đó, theo Businesstoday, đây là hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN - New Zealand và khởi động quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - New Zealand.

Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay (27/10) tập trung xem xét tiến độ trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế số và chuyển đổi năng lượng. Trong khi đó, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20 quy tụ 19 thành viên EAS, cùng với Tổng thống Brazil với tư cách Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) năm 2025 và Nam Phi với vai trò Chủ tịch G-20 (đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới) năm 2025, để thảo luận về các vấn đề chiến lược thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Á. Hội nghị lãnh đạo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 5 diễn ra cùng ngày.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN-47. Ảnh: Straits Times

Theo TTXVN, năm 2025 đánh dấu tròn 3 thập kỷ Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN. Với phương châm chủ động, tích cực và trách nhiệm, Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực cho thành công của ASEAN, gắn liền với những dấu mốc phát triển mang tính bước ngoặt của hiệp hội.

Một số đóng góp nổi bật bao gồm: Tuyên bố Hà Nội năm 2001 về thu hẹp khoảng cách phát triển vì một ASEAN hội nhập sâu rộng hơn, hàng loạt sáng kiến trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy phục hồi, chủ trì xây dựng Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN năm 2010, tổ chức Diễn đàn cấp cao ASEAN lần đầu tiên về hợp tác tiểu vùng vì phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm, thúc đẩy cách tiếp cận “lấy người dân làm trung tâm” thành định hướng bao trùm của Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.