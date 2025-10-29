Xã hội Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng kiểm tra các điểm sạt lở, tặng quà động viên người dân đi sơ tán ĐNO - Chiều 29/10, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành đến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại cao tốc La Sơn - Túy Loan, khu vực sạt lở tuyến đường ĐT601; tặng quà động viên các hộ dân phường Hải Vân phải sơ tán do sạt lở và kiểm tra tình hình ngập lụt tại đường vành đai phía Tây, đoạn qua xã Hòa Tiến.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo của UBND phường Hải Vân, do mưa lớn kéo dài, tại đoạn Km50+700 - Km50+800 thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên xuất hiện vết nứt dọc trên mặt đường, phần móng bê tông kè phía taluy âm (giáp với đường ĐT601) có dấu hiệu rạn nứt, nguy cơ đứt gãy, sạt lở đường rất lớn.

Tại các Km41, 46, 47 xảy ra hiện tượng sạt lở đất phía taluy dương, đất đá chảy tràn lấp mặt nền đường với số lượng lớn, hiện không thể lưu thông được.

Tại đường ĐT601 qua khu vực tổ dân phố Tà Lang, nền đường bị sạt và xói hàm ếch mái taluy, tác động xảy ra nứt dọc trên tuyến cao tốc và ảnh hưởng đến 7 hộ dân sống gần khu vực.

Cả 7 hộ dân này đã được di dời tới nơi an toàn. Tại đoạn Km 40 khu vực phía bắc cầu Đen (tổ dân phố Tà Lang) nền đường ĐT601 bị sụt gãy do sạt lở mái taluy âm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trao quà hỗ trợ và động viên 7 hộ dân tổ dân phố Tà Lang (phường Hải Vân). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng yêu cầu các đơn vị chức năng nhanh chóng nghiên cứu tổng thể, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật khả thi nhằm sớm khắc phục tình trạng sạt lở tại các vị trí trên một cách bền vững.

Đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm sạt lở, khu vực nguy hiểm.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao quà cho 7 hộ dân thuộc tổ dân phố Tà Lang. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Sau khi kiểm tra các vị trí sạt lở, Phó Bí thư Thành ủy đến nơi ở tạm của 7 hộ dân tổ dân phố Tà Lang để thăm hỏi tình hình sức khỏe, trao quà hỗ trợ và động viên người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đại diện lãnh đạo Công ty Xăng dầu Quân đội trao quà động viên 7 hộ dân tổ dân phố Tà Lang. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Tiến, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến 21/22 thôn của xã bị ngập hoàn toàn.

Chính quyền địa phương huy động các lực lượng, phương tiện túc trực tại các khu vực xung yếu để di dời các hộ dân tới nơi an toàn; đồng thời cử lực lượng trực 24/24 điều tiết giao thông và vận chuyển lương thực hỗ trợ người dân trong khu vực bị nước lũ chia cắt.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại đường vành đai phía Tây, đoạn qua xã Hòa Tiến. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương, cùng các lực lượng trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ thời gian qua.

Các lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực bị cô lập của xã Hòa Tiến. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu chính quyền xã và các lực lượng chức năng luôn chủ động, sẵn sàng phương tiện, nhân lực túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân; không để người dân thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm tốt nhất các điều kiện sinh hoạt cho người dân tại các điểm sơ tán.