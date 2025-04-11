Chính trị Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại xã Lãnh Ngọc và Thạnh Bình ĐNO - Ngày 4/11, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ, động viên các lực lượng vũ trang và trao quà cho người dân khó khăn của xã Lãnh Ngọc và xã Thạnh Bình.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 6, bên trái sang) trao 2 tỷ đồng cho chính quyền xã Lãnh Ngọc để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại các địa phương tới thăm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ; trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho chính quyền xã Lãnh Ngọc.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trao quà cho các hộ dân xã Lãnh Ngọc bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Bí thư Thành ủy kiểm tra các điểm sạt lở, động viên các lực lượng công an, quân đội và dân quân các xã đang tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 3, bên phải sang) trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Lãnh Ngọc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của chính quyền địa phương, cùng các lực lượng vũ trang phát huy phương châm “4 tại chỗ”, triển khai nhiều biện pháp ứng phó quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 4, bên phải sang) trao quà động viên các lực lượng vũ trang của xã Lãnh Ngọc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các địa phương cần tiếp tục bám sát địa bàn, tập trung lực lượng để làm tốt công tác cứu trợ khẩn cấp; cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, nhất là các hộ già yếu, neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 2, bên phải sang) trao quà động viên hộ dân bị đất đá sạt lở tràn vào nhà ở xã Thạnh Bình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

UBND các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại, đề xuất thành phố hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời; chủ động triển khai phương án vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng dịch sau lũ.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 6, bên phải sang) trao quà động viên các lực lượng vũ trang của xã Thạnh Bình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các địa phương cần phối hợp tốt với lực lượng cứu hộ, quân đội, công an và các hội, đoàn thể để nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh các trường học, bệnh viện, nhà dân, các thiết chế văn hóa; chung tay giúp dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng kiểm tra điểm sạt lở tại xã Thạnh Bình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo nhanh của xã Lãnh Ngọc, mưa lũ những ngày qua khiến nhiều thôn bị ngập trên diện rộng, trong đó các thôn 6, 14 và 15 bị ngập sâu; xã di dời 467 hộ dân tới nơi an toàn. Qua thống kê sơ bộ, ước tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng hơn 29,5 tỷ đồng.

Tại xã Thạnh Bình, mưa lũ làm 9 tuyến đường giao thông bị sạt lở; 4 hộ dân bị sạt lở gần nhà. UBND xã Thạnh Bình đề xuất UBND thành phố hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng để khắc phục các điểm sạt lở nêu trên.