Xã hội Đà Nẵng ước thiệt hại hơn 837 tỷ đồng trong đợt mưa lũ ĐNO - Thông tin trên được báo cáo tại cuộc họp đánh giá công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Cuộc họp tổ chức chiều nay 3/11 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng. Dự cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, trong đợt mưa lũ vừa qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện kịp thời, thống nhất; lực lượng thường trực phòng, chống thiên tai được kích hoạt nhanh, huy động đồng bộ từ cấp thành phố đến xã, phường.

Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ được bố trí sẵn sàng, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Công tác hậu cần và cứu trợ được tổ chức hợp lý, kịp thời, hỗ trợ người dân vùng ngập sâu, sạt lở và khu vực bị chia cắt, qua đó bảo đảm an sinh xã hội và ổn định trật tự.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, các địa phương đã chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời kịp thời bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY



Về thiệt hại, đến nay ghi nhận 14 người chết, 4 người mất tích, 47 người bị thương; 78 nhà, 26.988 con gia cầm bị trôi. Thiệt hại còn bao gồm 55ha lúa, 718ha rau màu, 167ha nuôi trồng thủy sản, 350 tấn lương thực hư hỏng và 73ha cây trồng hằng năm.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng, ước tính thiệt hại trên các tuyến giao thông đến ngày 3/11 khoảng 190 tỷ đồng.

Báo cáo sơ bộ từ các địa phương, đơn vị cho thấy tổng kinh phí dự kiến ban đầu để khắc phục hạ tầng giao thông khoảng 181 tỷ đồng. Ngoài ra, các lĩnh vực điện lực, thông tin liên lạc và y tế cũng ghi nhận một số thiệt hại.

Hiện nay, các xã, phường, cơ quan, đơn vị đang khẩn trương kiểm tra, thống kê và tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt thiên tai vừa qua. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tổng thiệt hại ước tính đến ngày 3/11 khoảng 837,312 tỷ đồng.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Đến nay, thành phố đã chi tiền hỗ trợ trực tiếp đến các xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Theo Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, đây là khoản hỗ trợ ban đầu, mang tính tạm thời, giúp các địa phương chủ động xử lý và khắc phục ngay những khó khăn cấp bách do mưa lũ gây ra.

Về lâu dài, sau khi có thống kê thiệt hại đầy đủ, thành phố sẽ cân đối ngân sách để hỗ trợ cụ thể các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại cuộc họp, các địa phương kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác ứng phó với tình hình thiên tai, mưa lũ phức tạp vừa qua, cũng như chủ động ứng phó với cơn bão số 13 sắp tới.

Cụ thể, các xã kiến nghị tập trung thông tuyến giao thông, tiếp ứng nhiên liệu cho các vị trí trọng yếu; chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, cần thành lập ban chỉ huy tiền phương để hỗ trợ các xã trong việc cấp cứu người dân bị đau ốm trong mưa lũ. Thành phố cũng được đề xuất sớm ban bố bản đồ khu vực sạt lở nguy hiểm và có phương án di dời khẩn trương.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, trong đợt mưa lũ vừa qua, công tác ứng trực và phòng, chống mưa lũ vẫn còn một số bất cập. Cụ thể, lực lượng tại địa phương còn mỏng, lúng túng khi ứng phó với các tình huống thiên tai, đặc biệt trong điều kiện vận hành chính quyền hai cấp.

Về lương thực, nhu yếu phẩm, việc tiếp cận các vùng xã, khu vực xung yếu gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chính là do phương tiện tại chỗ còn hạn chế, nhất là các phương tiện di chuyển vào vùng cô lập. Do đó, cần trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho phương án “4 tại chỗ”.

Đường ĐH8 tại phường Điện Bàn Đông ngập sâu gây cô lập hàng trăm hộ dân trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: TRỌNG HUY

Sắp tới, dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ đất liền, do đó các cơ quan chức năng và địa phương cần ưu tiên di dời dân, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân là trên hết.

Về điều tiết hồ chứa, hiện nay mực nước đang xấp xỉ báo động 3 và các hồ đã đầy. Nếu tiếp tục mưa lớn, tình hình sẽ rất nguy hiểm, cần có phương án xả lũ tại các hồ để đảm bảo điều tiết lượng nước hiệu quả. Các lực lượng chức năng cũng cần có phương án đưa tàu thuyền ngư dân đang hoạt động trên biển vào nơi trú tránh an toàn trước ảnh hưởng của bão.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận nỗ lực phòng, chống mưa lũ vừa qua của các lực lượng chức năng, các địa phương và nhân dân thành phố.

Hiện nay, bão số 13 đang có nguy cơ ảnh hưởng đến thành phố, do đó bên cạnh việc khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, các đơn vị, địa phương và người dân cần chủ động triển khai các biện pháp đối phó, tuyệt đối không được mất cảnh giác hay chủ quan. Cả hệ thống chính trị thành phố cần vào cuộc, phát huy tinh thần chống bão, lũ hiệu quả nhất.

Đối với các kiến nghị của địa phương và các vấn đề liên quan khác, Bí thư Thành ủy yêu cầu đánh giá tình hình để chủ động đưa nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men đến vùng sâu, vùng xa, giúp người dân kịp thời tiếp nhận và đảm bảo sức khỏe.

Nhu cầu cấp cứu của người dân vừa qua là rất lớn. Do đó, cần huy động tối đa phương tiện và lực lượng để ứng cứu kịp thời các trường hợp cấp cứu, đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc và chú trọng thông tuyến giao thông.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cần quan tâm xử lý các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội, gây hoang mang và kích động trong nhân dân. Các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý nghiêm người đăng các nội dung này, thậm chí áp dụng các biện pháp mạnh mẽ.

Sau khi kết thúc các đợt mưa lũ, cơ quan chức năng, địa phương cần rà soát nhanh các khu vực sạt lở, lũ quét gây thiệt hại nhà dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần đề xuất phương án hỗ trợ xây dựng lại nhà cho người dân. Về lâu dài, thành phố sẽ xây dựng phương án tổng thể để đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho người dân.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, sau đợt mưa lũ các cấp, các ngành và địa phương cần khẩn trương khắc phục, phục hồi hoạt động và đời sống của người dân, đồng thời chủ động ứng phó với cơn bão số 13 sắp tới có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, công tác ứng trực chống lũ vừa qua vẫn còn những bất cập, vướng mắc. Do đó, sắp tới, tại các vùng có nguy cơ sạt lở, các đơn vị và địa phương phải khẩn trương di dời dân, kiên quyết không để bị động.

Liên quan đến việc xả lũ, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng cần chủ động xả lũ để tránh những thiệt hại nghiêm trọng hơn nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra. Đối với các kiến nghị của địa phương, các cơ quan chức năng cần tổng hợp và đề xuất để thành phố có chỉ đạo xử lý cụ thể.