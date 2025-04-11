Chính trị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh động viên lực lượng tuyến đầu và người dân bị ảnh hưởng mưa lũ ĐNO - Sáng 4/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đến kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng vũ trang, chính quyền và người dân các xã Thạnh Mỹ và Bến Giằng bị thiệt hại do mưa lũ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 5, bên trái sang) tặng quà cho lực lượng xung kích của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ. Ảnh: XUÂN THỊNH

Đến thăm Tổ công tác số 15 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đợt thiên tai vừa qua, đội xung kích của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ vượt hàng chục km đường rừng, mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tế cho hơn 400 hộ dân với gần 1.500 nhân khẩu là đồng bào Cơ Tu tại thôn Tà Pơ (xã Bến Giằng), khu vực bị cô lập hoàn toàn do sạt lở.

Gần 50 cán bộ, chiến sĩ, dân quân hành quân suốt 9 giờ, đi thuyền vượt hồ thủy điện Sông Bung, sau đó cắt rừng tiếp cận khu vực bị chia cắt, đưa hàng cứu trợ và thông tin liên lạc đến tận tay người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ, dân quân trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động phương án hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3, bên trái sang) tặng quà cho hai xã Thạnh Mỹ và Bến Giằng. Ảnh: XUÂN THỊNH

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đến thăm, trao quà hỗ trợ cho xã Thạnh Mỹ và xã Bến Giằng. Đồng thời, biểu dương chính quyền và nhân dân hai địa phương đã kịp thời di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ”, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, củng cố hệ thống cảnh báo, thông tin và đảm bảo dự trữ lương thực, thuốc men trong tình huống mưa lũ kéo dài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3, bên trái sang) tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: XUÂN THỊNH

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến thăm và trao quà cho 3 hộ dân có nhà bị hư hỏng do sạt lở trong đợt mưa lớn vừa qua, được di dời đến nhà văn hóa thôn Thạnh Mỹ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) tặng quà cho Đội Quản lý điện Nam Giang. Ảnh: XUÂN THỊNH

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đến trao quà động viên Đội Quản lý điện Nam Giang; biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân ngành điện của đơn vị trong việc khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng.