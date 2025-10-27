Chính trị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Attapue (Lào)

ĐNO - Trong chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chiều 27/10, đoàn lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Attapue.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, từ trái sang) tặng bức ảnh lưu niệm và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của bà Minaphone Xaysomphou, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh Attapeu, Lào. Ảnh: XUÂN HIẾU

Tại buổi chào xã giao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của bà Minaphone Xaysomphou, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đã thông tin khái quát về kết quả sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng theo chủ trương của Trung ương. Thành phố Đà Nẵng mới sau sáp nhập có diện tích gần 12.000km2 và đặc biệt sở hữu hơn 157,4km đường biên giới với tỉnh Sê Kông (Lào).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng mới sở hữu hạ tầng phát triển đồng bộ, tạo nên tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển rộng lớn. Cụ thể, thành phố có 2 sân bay (Sân bay quốc tế Đà Nẵng và Sân bay Chu Lai), 4 cảng biển (Cảng Liêu Chiểu, Cảng Đà Nẵng, Cảng Chu Lai, Cảng Kỳ Hà), cùng với Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế.

Về tiềm năng du lịch, thành phố Đà Nẵng tự hào sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới (Hội An, Mỹ Sơn) và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao quà cho lãnh đạo tỉnh Attapeu. Ảnh: XUÂN HIẾU



Thành phố Đà Nẵng có quan hệ gắn bó mật thiết với các tỉnh Trung - Nam Lào, trong đó có tỉnh Attapeu. Với vị thế và điều kiện mới hiện nay, đặc biệt là việc có chung đường biên giới với Lào, thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú trọng tăng cường hợp tác với tỉnh Attapeu trong thời gian tới.

Về các cam kết giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Attapeu đã ký kết cho giai đoạn 2025 - 2027, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thành phố Đà Nẵng mới sẽ tiếp tục kế thừa và thực hiện đầy đủ các cam kết này. Ông khẳng định, việc sáp nhập không làm ảnh hưởng đến quan hệ và cam kết hợp tác với tỉnh Attapeu, mà còn là tiền đề để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Bà Minaphone Xaysomphou, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu tặng quà chào mừng đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN HIẾU

Thông tin thêm tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thành phố Đà Nẵng đã quyết định nâng toàn bộ mức học bổng 50% lên 100% đối với lưu học sinh tỉnh Attapeu và một số tỉnh khác của Lào, áp dụng từ năm học 2025 - 2026.

Bà Minaphone Xaysomphou, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ tích cực của tỉnh Quảng Nam (trước đây) và nay là thành phố Đà Nẵng mới dành cho tỉnh Attapeu trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế và giáo dục. Bà Minaphone Xaysomphou bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào nói chung, cũng như giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Attapeu nói riêng, sẽ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.