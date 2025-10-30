Đời sống Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn thăm, động viên người dân vùng lũ xã Đại Lộc ĐNO - Chiều 30/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn thăm, động viên người dân vùng lũ xã Đại Lộc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (giữa) kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Đại Lộc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại các điểm thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân do ảnh hưởng của mưa lụt; đồng thời động viên bà con chung tay, đoàn kết vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố phối hợp chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ nhân dân kịp thời; đặc biệt ở các vùng bị ngập nặng, không để bà con chịu đói, khát; triển khai hiệu quả phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ".

Sau khi nước rút, các cơ quan, đơn vị chủ động phương án tiêu độc, khử trùng, vệ sinh và hỗ trợ người dân mọi điều kiện để bảo đảm sinh hoạt, khôi phục các hoạt động thường nhật, nhất là trường học để học sinh đến trường trở lại.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (phải) trao quà cho người dân vùng lũ. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng đoàn trao 500 suất quà cho bà con xã Đại Lộc bị ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn thăm, động viên bà con vùng lũ Đại Lộc. Ảnh: TRỌNG HUY

* Cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Doanh nhân trẻ trao 500 suất quà cho người dân xã Đại Lộc.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc Nguyễn Hảo, Đại Lộc là vùng "rốn lũ", với khoảng 50.000 người dân bị ảnh hưởng, trên 90% diện tích toàn xã bị ngập nặng, cô lập với bên ngoài.

Nhiều hộ dân nơi đây bị cô lập gần 1 tuần nay, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính quyền xã và các lực lượng chức năng nỗ lực hỗ trợ, bảo đảm mọi điều kiện để người dân không bị thiếu đói, thiếu mặc.

Về thiệt hại, do nước chưa rút hoàn toàn, đến nay xã chưa thể thống kê đầy đủ.