Xã hội Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng ĐNO - Chiều 29/10, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 2, bên trái sang), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) và lãnh đạo Quân khu 5, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố thị sát khu vực ngập lụt tại khối phố Cổ An Tây, phường Điện Bàn Đông. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Đoàn công tác đến kiểm tra tại khu vực khối phố Cổ An Tây, phường Điện Bàn Đông - nơi hiện có 44 hộ dân bị ngập sâu, nhiều hộ bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của một số hộ dân bị ngập; trao quà hỗ trợ và động viên người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, luôn sẵn sàng phương tiện, nhân lực túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân.

Đồng thời lưu ý, không được để người dân thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đoàn công tác tặng quà cho người dân khu vực ngập lụt tại phường Điện Bàn Đông. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Thủ tướng đề nghị Quân khu 5, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục hạ tầng giao thông và sớm ổn định đời sống cho người dân sau mưa lũ.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đến khảo sát thực tế tại các điểm sạt lở nghiêm trọng dọc khu vực bờ biển phường Hội An Tây.

Tại đây, đoàn kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo chi tiết từ lãnh đạo địa phương về tình hình sạt lở, công tác ứng phó cũng như những khó khăn, thiệt hại mà người dân đang phải đối mặt.

Nhiều khu vực tại phường Điện Bàn Đông bị ngập sâu do mưa lũ. Video: NGỌC PHÚ

Sau khi đánh giá thực tế, Phó Thủ tướng nhận định, tình trạng sạt lở tại khu vực này đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân ven biển, gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và các công trình dân sinh lân cận.

Vì vậy, thành phố Đà Nẵng cần khẩn trương rà soát, nghiên cứu tổng thể, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật và công trình khả thi nhằm khắc phục tình trạng sạt lở một cách bền vững, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 2, bên phải sang) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) động viên người dân trong vùng ngập lụt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Món quà đoàn công tác do Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn trao tặng là nguồn động viên lớn lao để người dân vùng ngập lụt tại phường Điện Bàn Đông vượt qua khó khăn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dùng ca nô để tiếp cận các nhà dân bị ngập sâu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Một nhà dân nằm trong vùng cô lập do nước lũ dâng cao tại phường Điện Bàn Đông. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 3, bên phải sang) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, bên phải sang) nghe báo cáo tình hình sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây. Ảnh: NGỌC PHÚ