Xã hội Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp khẩn chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng ĐNO - Trưa 29/10, tại Đà Nẵng, trước khi đến kiểm tra thực tế tình hình và công tác ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử đang diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhằm nắm tình hình và chỉ đạo các biện pháp ứng phó.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (bên trái) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; lãnh đạo Quân khu 5 và các sở, ngành thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, nhờ chủ động triển khai công tác ứng phó từ sớm, thành phố đã giảm thiểu thiệt hại trực tiếp do mưa lớn gây ra. Công tác phòng, chống thiên tai được triển khai đồng bộ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các xã, phường thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống mưa lũ, trong đó chú trọng công tác di dời, sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sơ tán.

Thành phố đã vận động nhân dân chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm trong những ngày mưa lũ kéo dài. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ, đặc biệt đối với các khu vực chia cắt, cô lập.

UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương hỗ trợ thành phố nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đối với khu vực ven biển Hội An đang bị sạt lở nghiêm trọng khoảng 5 km, Trung ương cần quan tâm, hỗ trợ giải pháp khắc phục bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến giao thông miền núi bị sạt lở lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được đầu tư, gia cố kịp thời. Thành phố đang tổng hợp số liệu để báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Lãnh đạo Quân khu 5 cho biết, đơn vị đã huy động 7.829 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó có bộ đội chính quy và hơn 5.000 lực lượng dân quân, dự bị động viên, cùng hơn 7.000 ô tô, ca-nô, xuồng, phương tiện thông tin liên lạc để tham gia ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tại khu vực xã Trà Leng, Quân khu 5 thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác di dời, cứu trợ người dân. Ở những vùng bị ngập và cô lập, Quân khu 5 đã bố trí 30 ca nô và xuồng các loại để bảo đảm công tác cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm và y tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền thành phố Đà Nẵng, cũng như sự phối hợp hiệu quả của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong công tác ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, cần phải thay đổi tư duy trong công tác phòng chống thiên tai, chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động, bền vững và thích ứng lâu dài.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp căn cơ, tăng cường năng lực dự báo, đầu tư hạ tầng chống ngập, sạt lở và bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với Quân khu 5, Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương, kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo, hỗ trợ phù hợp.