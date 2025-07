Chính trị Phường An Hải phấn đấu trở thành trở thành trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng của Đà Nẵng ĐNO - Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định đưa nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững trên nền tảng dịch vụ, du lịch - kinh tế biển - kinh tế số; đầu tư hạ tầng nhưng phải hài hòa với bảo vệ môi trường... trở thành trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng.

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sáng 18/7, Đảng bộ phường An Hải tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường An Hải Bắc, An Hải Nam, Phước Mỹ trước đây và phường An Hải hiện nay đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, nhanh chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực, là yếu tố quyết định sự thành công của nhiệm kỳ. Đảng bộ các phường tiền thân đã chú trọng đổi mới tư duy lãnh đạo, xây dựng lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở. Việc triển khai mô hình chính quyền đô thị, chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định, đòi hỏi mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên kiên quyết hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đưa phường An Hải vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế mới và sức bật mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi (thứ 4, phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 5, phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, ngày 1/7/2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Trong mô hình này, cấp phường trở thành tuyến đầu, nơi “tiếp xúc, kết nối” đầu tiên giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Chính vì vậy, bộ máy phường không thể vận hành theo lối cũ mà phải đổi mới toàn diện, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt, sáng tạo nhưng phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

Lãnh đạo thành phố thống nhất với định hướng phát triển, mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 12 nhóm chỉ tiêu với 34 chỉ tiêu cụ thể; đồng thời đề nghị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

“ “Địa phương phải xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh, trí tuệ, có khát vọng cống hiến, trong đó, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ như “chăm vườn ươm” của Đảng; đổi mới cách đánh giá cán bộ, không dựa trên lời nói, mà phải bằng kết quả cụ thể, thông qua chỉ số KPI, vị trí việc làm”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kinh tế phải phát triển theo hướng bền vững, trên nền tảng dịch vụ, du lịch - kinh tế biển - kinh tế số; đầu tư hạ tầng nhưng phải hài hòa với bảo vệ môi trường; liên kết vùng - kết nối Ngũ Hành Sơn, Hội An, Bà Nà, Cù Lao Chàm… để phát triển phường An Hải trở thành trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng và văn hóa đặc trưng.

Công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân cần chú trọng; giữ vững quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chú trọng công tác quản lý cư trú; chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra điểm nóng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra; xây dựng phường An Hải ngày càng phát triển nhanh, mạnh, văn minh, hiện đại hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các phường An Hải Nam (được thành lập từ phường An Hải Tây và An Hải Đông), Phước Mỹ, An Hải Bắc, nay là phường An Hải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đã hoàn thành 10/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 6, phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Trong đó, kết nạp 172 đảng viên mới, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Kinh tế tăng trưởng ổn định và chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 439 tỷ đồng, tăng 10,79%/năm; tạo việc làm cho hơn 3.200 người, hoàn thành mục tiêu thoát nghèo theo chuẩn của thành phố...

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội đề ra 12 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 3 nhiệm vụ đột phá. Trong đó, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của chính quyền điện tử, chính quyền số; ưu tiên phát triển không gian kiến trúc cảnh quan ven biển, ven sông, tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững; đa dạng hóa các mô hình hoạt động thu hút khách du lịch, tạo dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch về đêm nhằm xây dựng An Hải trở thành điểm đến du lịch đặc trưng, thân thiện, văn minh.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Hải gồm 26 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Phùng Phú Phong được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo và Hoàng Công Thanh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường.