Chính trị Phường An Hải tuyên dương 74 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ĐNO - Sáng 21/8, UBND phường An Hải tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 và tuyên dương 21 tập thể, 53 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Phạm Thị Thảo Nguyên.

Phường An Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường: Phước Mỹ, An Hải Bắc và An Hải Nam của quận Sơn Trà (cũ).

Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025, địa phương huy động đồng bộ nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 42,9 tỷ đồng; sản lượng khai thác thủy sản đạt 24,872 tấn; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 439 tỷ đồng, tổng chi ngân sách đạt 90% so với dự toán được giao.

Lãnh đạo phường An Hải tặng hoa và giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc; lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, văn minh đô thị… đều đạt kết quả tốt.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường An Hải Phùng Phú Phong biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đề nghị cả hệ thống chính trị và nhân dân phường tiếp tục ra sức thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Dịp này, UBND phường An Hải tuyên dương 21 tập thể và 53 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025.