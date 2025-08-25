Chính quyền - đoàn thể Phường An Khê tuyên dương 91 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ĐNO - Sáng 25/8, tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, UBND phường An Khê đã tuyên dương, khen thưởng 91 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước phường An Khê giai đoạn 2020 - 2025.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường An Khê phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng giúp địa phương hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng "thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp", thu ngân sách trong 5 năm đều vượt chỉ tiêu giao, đạt hơn 119,883 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" được lồng ghép thực hiện với Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị", phong trào Ngày Chủ nhật "Xanh-sạch-đẹp", "Tổ dân phố không rác", mô hình "3 giảm trong việc tang"… đi vào chiều sâu, thực chất.

Các phong trào nêu trên đã nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của phường An Khê duy trì ổn định trên 95%, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt trên 75%. Đồng thời góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Dịp này Chủ tịch UBND phường An Khê tặng giấy khen cho 36 tập thể, và 55 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.