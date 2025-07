Xây dựng Đảng Phường An Thắng tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế ĐNO - Sáng nay 18/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Thắng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030) khai mạc với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, bao gồm 244 đại biểu chính thức đại diện cho 893 đảng viên toàn Đảng bộ. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: KHÁNH LINH

Phường An Thắng được hình thành trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính 3 phường: Điện An, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam (cũ). Trong 5 năm qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Thắng đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) toàn nền kinh tế bình quân thời kỳ 2020 - 2024 đạt 20,89%/năm. Trong đó, thương mại - dịch vụ tăng 21,43%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 20,74%; nông nghiệp tăng 20,13%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.

Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác an sinh xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tính đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo tại phường Điện An (cũ) còn 1,07%, phường Điện Thắng Nam (cũ) 0,98% và phường Điện Thắng Trung (cũ) 0,57%. Tổng thu nhập bình quân đầu người các địa phương đạt 60 - 65 triệu đồng/năm…

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Thắng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ảnh: KHÁNH LINH

Dù vậy, kinh tế phát triển nhưng chưa xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hoạt động kinh doanh thương mại đa số còn nhỏ lẻ, chưa đa dạng loại hình; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư bức thiết trong phát triển; một số chỉ tiêu văn hóa - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Đại hội đã phân tích, thảo luận và đặt ra chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới trên tất cả lĩnh vực như: Phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt 3 - 4% tổng số đảng viên hiện có; tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 13 - 15%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10 - 11,8%.

Đến năm 2030, cơ bản 100% tuyến đường chính, nội thị của phường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo quy chuẩn; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt hơn 85 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,5%; phấn đấu 100% hộ dân cư dùng nước hợp vệ sinh (trong đó 75% hộ dân sử dụng nước sạch do nhà máy nước cung cấp)…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao nội dung văn kiện đại hội; đồng thời gợi mở thêm một số nội dung để đại hội quan tâm thảo luận.

Theo đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, vị trí địa lý, lực lượng lao động nhằm thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công - tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Đặc biệt, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cần ngắn gọn gắn với phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ công việc), đây là một trong những yêu cầu mới đối với các đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Thành công của đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, là sự khởi đầu đầy trách nhiệm và kỳ vọng cho sự phát triển của phường An Thắng trong chặng đường mới. Tin tưởng rằng với khí thế của đại hội hôm nay cùng truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, phường An Thắng sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh nói.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: KHÁNH LINH

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường An Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030.