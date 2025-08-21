Chính trị Phường Điện Bàn Đông vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ĐNO - Sáng 21/8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo phường Điện Bàn Đông về tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo lãnh đạo phường Điện Bàn Đông, ngay từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đưa vào vận hành, địa phương nhanh chóng triển khai các bước chuẩn bị cần thiết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp trên.

Các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc phường được thành lập theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đầy đủ cơ cấu tổ chức phục vụ nhiệm vụ chính trị và hành chính tại địa phương.

Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cũng như việc tiếp nhận, phân bổ công chức, viên chức đến các cơ quan, đơn vị được tiến hành khẩn trương, kịp thời và đúng quy trình.

Qua đó, góp phần đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn chuyển đổi mô hình.

Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định và đúng thời gian cam kết. Sự hài lòng từ phía người dân chính là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc phục vụ nhân dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Điện Bàn Đông kiến nghị giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Cụ thể, phường đề cập đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian qua...

Sau khi lắng nghe ý kiến phản hồi từ các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phường Điện Bàn Đông đạt được trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Điện Bàn Đông là một phường lớn và trọng điểm, nên trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc thúc đẩy sự phát triển của địa phương hết sức quan trọng. Địa phương đã chủ động rà soát, nhận diện những tồn tại, vướng mắc trong triển khai các dự án, phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, yêu cầu địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức, phân công, bố trí nhân sự theo đúng vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, sở trường, đặc biệt là các vị trí chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời, cần rà soát, ban hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các ban, ngành, đơn vị trực thuộc và đơn vị sự nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, mục tiêu cao nhất của mô hình chính quyền hai cấp là phục vụ tốt nhất cho người dân. Do đó, địa phương cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ cấp xã.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, ban quản lý để xác định rõ khối lượng, đầu việc cụ thể của phường.

Đặc biệt, cần tập trung giải quyết những vấn đề lớn còn tồn tại như: công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, xây dựng các khu tái định cư, quản lý chặt chẽ tình trạng xây dựng trái phép; tăng cường công tác quản lý chợ, quản lý trật tự đô thị; công tác an sinh xã hội, y tế và giáo dục.