Chính trị Quyết tâm xây dựng phường Điện Bàn Đông trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại ĐNO – Sáng 24/7, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ phường Điện Bàn Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, với tư duy, tầm nhìn mới và khát vọng mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần quyết tâm xây dựng phường Điện Bàn Đông trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao dự thảo Chương trình hành động khá cụ thể để sẵn sàng triển khai ngay Nghị quyết của Đại hội và lưu ý phường Điện Bàn Đông chú trọng việc liên kết, phát triển đô thị đồng bộ với các khu vực lân cận theo hướng hiện đại, là một trong những vùng phát triển mới của thành phố Đà Nẵng.

Phường tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trong đó chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá, di sản; tập trung quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bìa phải) và lãnh đạo phường Điện Bàn Đông tặng hoa, quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Như (thứ 2, phải sang) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én (thứ 2, trái sang). Ảnh: TRỌNG HUY

Phường cần chủ động thực hiện phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, đổi mới tư duy quản lý theo hướng “chính quyền kiến tạo và chủ động phục vụ nhân dân”; xây dựng đội ngũ cán bộ phường có năng lực tổng hợp, nắm chắc chuyên môn, thành thạo trong xử lý công việc của cấp cơ sở, ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục và tương tác với người dân và doanh nghiệp...

Phường tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sinh hoạt đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội,…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 12, phải qua) tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Điện Bàn Đông ra mắt tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Phường cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của HĐND; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường để gần dân, sát dân hơn, phục vụ nhân dân kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động, có đầu việc rõ ràng, phân công cụ thể và có lộ trình khả thi; tổ chức bộ máy phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình hai cấp, hoạt động vì nhân dân; rà soát lại quy hoạch phát triển không gian Phường theo hướng tích hợp vào quy hoạch của thành phố; chủ động tranh thủ các nguồn lực từ thành phố, từ các chương trình quốc gia và thu hút các doanh nghiệp để đầu tư vào địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các sở, ban, ngành của thành phố thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các phường, xã trên địa bàn thành phố nói chung, phường Điện Bàn Đông nói riêng, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo chính trị cho biết, phường Điện Bàn Đông hình thành trên cơ sở hợp nhất 5 phường Điện Dương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung và Điện Ngọc. Trong nhiệm kỳ, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và nêu gương của cán bộ, đảng viên được phường chú trọng triển khai có chuyển biến tích cực, đã kết nạp 187 đảng viên mới.

Kinh tế các phường có bước phát triển, nhất là về thương mại - dịch vụ, công nghiệp; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 10% năm; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, đạt gần 600 tỷ đồng. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn được tăng cường.

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, người có công được thực hiện tốt, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 14 chỉ tiêu cơ bản, trong đó có trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm; thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng/năm; đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị khoảng 98%; phấn đấu vào nhóm 20 xã, phường dẫn đầu thành phố về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số...

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 với 24 người. Ông Võ Văn Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.