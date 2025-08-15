Quốc phòng - An ninh Phường Điện Bàn gặp mặt kỷ niệm 80 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam ĐNO - Chiều 15/8, phường Điện Bàn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Hải Vân đến dự.

Lãnh đạo phường Điện Bàn tặng hoa chúc mừng Công an phường. Ảnh: Q.T

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn cho biết, Điện Bàn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Lực lượng công an địa phương cũng được hình thành, tôi luyện và trưởng thành qua khói lửa chiến tranh.

Những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cán bộ Công an Điện Bàn vừa chiến đấu, vừa làm công tác vận động quần chúng, bảo vệ cơ sở cách mạng, bảo vệ bí mật liên lạc, tổ chức di chuyển cán bộ, vũ khí, tài liệu an toàn. Không ít đồng chí đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này khi làm nhiệm vụ trinh sát, chống gián điệp, bảo vệ lực lượng.

Từ những tổ an ninh nhỏ bé ban đầu, lực lượng ngày càng lớn mạnh, có tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng với du kích, bộ đội địa phương, tạo thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp.

Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy cam go, thử thách, lực lượng Công an Điện Bàn từng bước lớn mạnh về tổ chức; nỗ lực thi đua, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến đảm bảo an ninh, trật tự.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025, Công an phường Điện Bàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an 3 phường: Vĩnh Điện, Điện Minh, Điện Phương (thị xã Điện Bàn cũ).

Vượt qua khó khăn ban đầu, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Điện Bàn đã lập một số chiến công xuất sắc, được Công an thành phố Đà Nẵng tuyên dương, đánh giá cao.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Hải Vân (bên trái) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Q.T

Nhân 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lãnh đạo phường Điện Bàn kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ và lực lượng công an tích cực hưởng ứng các phong trào, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xem đây là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân trên địa bàn phường nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.