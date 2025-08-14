Thứ Năm, 14/8/2025
Quốc phòng - An ninh

Thăng Điền tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam

GIANG BIÊN
 14/08/2025 07:15

Xã Thăng Điền vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Lãnh đạo xã Thăng Điền khen thưởng 3 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: GIANG BIÊN

Công an xã Thăng Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị Bình Trung, Bình Tú, Bình An đã phát huy vai trò, bám sát cơ sở; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, kiểm danh kiểm diện đối tượng.

Công an Thăng Điền đã duy trì các mô hình như: Tiếng loa an ninh; tái hòa nhập cộng đồng, hai giữ (giữ người và giữ tài sản). Đặc biệt, duy trì tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng gồm công an, dân quân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra khép kín địa bàn, phòng chống tội phạm.

Nhờ đó đã ngăn ngừa từ xa, từ sớm các vụ việc phát sinh. Nhiều năm liền xã Thăng Điền đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 100% thôn, trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo xã Thăng Điền kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ và lực lượng công an xã tích cực, tự giác, hưởng ứng tham gia các phong trào, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xem đây là nghĩa vụ và quyền lợi của mình góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Dịp này, UBND xã Thăng Điền khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

    Đọc nhiều
      Quốc phòng - An ninh
      Thăng Điền tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam

