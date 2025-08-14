Xã hội Phường Hải Châu rà soát công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026 ĐNO - Ngày 14/8, Thường trực Đảng ủy phường Hải Châu làm việc với các cơ quan, đơn vị, trường học về công tác chuẩn bị năm học mới.

Thường trực Đảng ủy phường Hải Châu làm việc với các cơ quan, đơn vị, trường học. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh trên địa bàn phường được triển khai theo đúng kế hoạch. Toàn phường có 39 trường mầm non, tiểu học, THCS với tổng số 23.012 học sinh. Trong đó, bậc mầm non có 21 trường, 11 trường mầm non công lập, 10 trường ngoài công lập với 4.911 trẻ em; bậc tiểu học có 12 trường công lập với 300 lớp, 9.782 học sinh, bình quân 32,6 học sinh/lớp; bậc THCS có 6 trường công lập với 199 lớp, 8.319 học sinh, bình quân 41,8 học sinh/lớp.

Ngoài ra, có 10 trường mầm non ngoài công lập, 15 nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục, 2 trường liên cấp ngoài công lập.

Về cơ sở vật chất, nhiều trường học được cấp kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học theo hướng hiện đại hóa, phục vụ chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bảo đảm đủ cho năm học mới, với tổng số 1.245 người, trong đó bậc mầm non 329 người, bậc tiểu học 519 người, bậc THCS 397 người. Các trường tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa, chuyên môn do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, nâng cao năng lực, đáp ứng chương trình giáo dục mới.

Đại diện nhà trường phát biểu ý kiến. Ảnh: NGỌC HÀ

Thường trực Đảng ủy phường Hải Châu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học; kiểm tra vệ sinh, hệ thống đèn điện, quạt, điều hòa, các phòng bộ môn, thư viện; rà soát lại cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để bổ sung kịp thời.

Ngoài ra, yêu cầu các trường thực hiện các khoản thu đầu năm học theo quy định của Sở GD&ĐT, không để xảy ra tình trạng thu sai dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, hoàn thành công bố danh mục sách giáo khoa các khối lớp năm học 2025-2026 để phụ huynh lựa chọn…