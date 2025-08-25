Nông nghiệp - Nông thôn Phường Hải Vân hỗ trợ người dân tiêu thụ 35 tấn dưa hấu trước bão số 5 ĐNO - Trong hai ngày 24 và 25/8, chính quyền phường Hải Vân đã tổ chức cán bộ, công chức đến tận các ruộng dưa hấu của nông dân để hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ trước bão số 5.

Lực lượng chức năng phường Hải Vân hỗ trợ người dân vận chuyển dưa tới các điểm bán. Ảnh: KIM HIẾU

Theo đó, phường phấn đấu hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ khoảng 35 tấn dưa hấu thương hiệu dưa Hòa Bắc, Trường Định, hoàn thành trước khi bão số 5 đổ bộ.

Số lượng dưa này được bán tại tiền sảnh khu A chợ Nam Ô, đường Trần Bích San và số nhà 172 đường Nguyễn Văn Cừ. Tại đây, các Đoàn viên thanh niên phường đảm nhận bán giúp dân. Cùng với đó, UBND phường kết nối các công ty, doanh nghiệp, các trường học, cơ quan... vận động ủng hộ thu mua dưa với số lượng lớn, với giá dưa bán ra là 7.000 đồng/kg.

Được biết, tới nay các đơn vị đã hỗ trợ tiêu thụ được 15 tấn dưa hấu, và các lực lượng vẫn tiếp tục hỗ trợ bán và kêu gọi tiêu thụ giúp người dân địa phương.