Thứ Hai, 25/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Nông nghiệp - Nông thôn

Phường Hải Vân hỗ trợ người dân tiêu thụ 35 tấn dưa hấu trước bão số 5

KIM HIẾU 25/08/2025 09:53

ĐNO - Trong hai ngày 24 và 25/8, chính quyền phường Hải Vân đã tổ chức cán bộ, công chức đến tận các ruộng dưa hấu của nông dân để hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ trước bão số 5.

VAN CHUYEN DUA
Lực lượng chức năng phường Hải Vân hỗ trợ người dân vận chuyển dưa tới các điểm bán. Ảnh: KIM HIẾU

Theo đó, phường phấn đấu hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ khoảng 35 tấn dưa hấu thương hiệu dưa Hòa Bắc, Trường Định, hoàn thành trước khi bão số 5 đổ bộ.

Số lượng dưa này được bán tại tiền sảnh khu A chợ Nam Ô, đường Trần Bích San và số nhà 172 đường Nguyễn Văn Cừ. Tại đây, các Đoàn viên thanh niên phường đảm nhận bán giúp dân. Cùng với đó, UBND phường kết nối các công ty, doanh nghiệp, các trường học, cơ quan... vận động ủng hộ thu mua dưa với số lượng lớn, với giá dưa bán ra là 7.000 đồng/kg.

Được biết, tới nay các đơn vị đã hỗ trợ tiêu thụ được 15 tấn dưa hấu, và các lực lượng vẫn tiếp tục hỗ trợ bán và kêu gọi tiêu thụ giúp người dân địa phương.

Bài liên quan
Phường Hải Vân
(0) Bình luận
x
Xem thêm Nông nghiệp - Nông thôn
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Nông nghiệp - Nông thôn
      Phường Hải Vân hỗ trợ người dân tiêu thụ 35 tấn dưa hấu trước bão số 5

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO