Xã hội Phường Hòa Cường trao gần 60 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó ĐNO - Tối 15/8, tại sự kiện Lễ hội đình Nại Nam năm 2025, phường Hòa Cường phối hợp với đơn vị tài trợ trao 58 suất học bổng cho 57 học sinh mỗi suất 1 triệu đồng và 1 sinh viên mỗi suất 5 triệu đồng là con hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Cường Hoàng Giang Yên Thủy (thứ 4, trái sang) trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: T.HUY

Những suất học bổng được trao không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Một tiết văn nghệ đặc sức tại buổi lễ. Ảnh: T. HUY

Cùng với đó, trong không gian rực rỡ sắc màu của Lễ hội đình Nại Nam, những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đến cho khán giả giai điệu tươi vui mang đậm hồn quê. Nổi bật là phần trình diễn áo dài kết hợp vẻ đẹp truyền thống và phong cách sáng tạo, phản ánh sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.