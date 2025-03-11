An ninh trật tự Phường Hội An Tây xử phạt các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác ĐNO - Công an phường Hội An Tây vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Công an làm việc với một trong ba đối tượng có liên quan vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ba đối tượng N.Q.V (SN 1989, trú phường Điện Bàn Đông), T.H.M (SN 1990, trú phường Hội An Tây) và T.Đ.C (SN 1989, trú phường Sơn Trà) đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Trước đó, công an phường tiếp nhận tin báo của người dân về việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ hình ảnh cắt ghép có tính chất nhạy cảm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Ngay sau khi xác minh, Công an phường đã xác định ba đối tượng trên là người thực hiện hành vi vi phạm và mời làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận vi phạm. Do thiếu ý thức khi dùng mạng xã hội, họ đã sử dụng tài khoản Zalo cá nhân để chia sẻ hình ảnh nhạy cảm lên các nhóm đông thành viên. Hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến không gian mạng, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác. Công an phường đã lập biên bản, xử lý theo quy định, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm và văn minh.