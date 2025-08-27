Ý kiến - Phản hồi Phường Ngũ Hành Sơn phản hồi việc đổ đất ven sông Cổ Cò ĐNO - Ngày 26/8, ĐNO tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc đổ đất cát lấn ra lòng sông Cổ Cò, phường Ngũ Hành Sơn.

Đất và cát được đổ dọc bờ sông Cổ Cò, từ cầu Bãi Dài đến cầu Cổ Cò (ảnh chụp chiều 26/8). Ảnh: LÂM VIÊN

Theo phản ánh, người dân lo ngại việc các đơn vị đổ đất cát lấn ra lòng sông Cổ Cò, đoạn từ cầu Bãi Dài đến cầu Cổ Cò, sẽ đi trái với chủ trương của chính quyền thành phố Đà Nẵng là khơi thông, mở rộng sông Cổ Cò nhằm phát triển du lịch - dịch vụ và mở rộng cầu Biện để thoát lũ.

Từ phản ánh trên, chiều 26/8, phóng viên ghi nhận một đoạn bờ sông Cổ Cò dài 1km từ chân cầu Bãi Dài đến chân cầu Cổ Cò được lấp kín bởi bùn đen, xà bần, đất cát...

Đất cát ven bờ sông Cổ Cò. Ảnh: LÂM VIÊN

Liên quan vụ việc trên, UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, dự án nạo vét và cải tạo sông Cổ Cò có một phần liên quan đến việc đổ đất, nhưng không phải là dự án đổ đất kè sông.

Phạm vi đổ đất san lấp vẫn nằm trong quy hoạch dự án nạo vét và cải tạo sông Cổ Cò đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt từ trước.

Mục tiêu chính của dự án trên là nạo vét lòng sông, mở rộng luồng lạch và cải thiện khả năng tiêu thoát lũ; đồng thời cải thiện giao thông thủy. Việc đổ đất hiện chỉ là một phần của quá trình nạo vét để tạo ra mặt bằng hoặc san lấp những khu vực cần thiết.

Theo địa phương, phạm vi đổ đất san lấp vẫn nằm trong quy hoạch cho phép. Ảnh: LÂM VIÊN

Trước đó, UBND phường Ngũ Hành Sơn giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường kiểm tra xử lý tại khu vực người dân phản ánh.

Theo địa phương, trong dự án dự án nạo vét và cải tạo sông Cổ Cò có một phần là đổ đất nhưng không phải là "dự án đổ đất kè sông".

UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết vẫn đang theo dõi hệ thống phao dây chỉ dấu ranh giới dự án hiện trên mặt nước sông Cổ Cò.

Vị trí phao dây chỉ dấu ranh giới dự án nạo vét và cải tạo sông Cổ Cò (chấm đỏ), cách bờ khoảng 5m. Ảnh: LÂM VIÊN

Việc thi công dự án nạo vét và cải tạo sông Cổ Cò đều chịu sự quản lý giám sát chặt chẽ của nhiều cơ quan chức năng cấp trên. Địa phương tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện dự án trong thời gian tới.