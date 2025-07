Xã hội Sử dụng cát từ nạo vét sông Cổ Cò đắp lại đập tạm trên sông Vĩnh Điện Ngày 16/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết, công trình đập thời vụ ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện đang được đắp lại sau khi bị lũ do ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip) cuốn trôi vào ngày 12/6/2025, nhằm bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ hè thu.

Đối với khó khăn về nguồn cát để đắp đập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Điện Bàn đã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục được lấy cát từ dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò để đắp lại.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh Quảng Nam, hiện mặn đã xâm nhập sâu vào sông Vĩnh Điện, độ mặn cao nhất đo được tại cầu Tứ Câu ngày 14/7 là 1,7 phần nghìn và tại bể hút trạm bơm Tứ Câu vào ngày 15/7 là 0,5 phần nghìn.

Với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn nước về hạ du của hệ thống sông Vụ Gia - Thu Bồn suy giảm kết hợp với triều cường dẫn đến tình hình xâm nhập mặn tiếp tục gia tăng, nguy cơ ảnh hưởng đến việc vận hành các trạm bơm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu khoảng 2.000ha cũng như việc cấp nước cho Nhà máy nước Hội An và tạo nguồn cho các trạm bơm Hà Châu, Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Tây và Hội An Đông.

Công ty đã gửi văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu (cát) để sớm hoàn thành đắp lại đập thời vụ ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện.

Đồng thời đề nghị các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành tăng lưu lượng xả nước và duy trì ổn định dòng chảy về hạ du để bảo đảm nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp đến cuối vụ hè thu năm 2025.