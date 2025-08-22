Khởi nghiệp - OCOP Phường Quảng Phú gắn kết cộng đồng khởi nghiệp ĐNO - Ra đời từ tinh thần tự nguyện của cộng đồng doanh nhân, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú mang theo khát vọng sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo ở cơ sở.

Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp phường Quảng Phú thường tổ chức các buổi cà phê khởi nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh với nhau. Ảnh: PHAN VINH

Cầu nối

Phường Quảng Phú hôm nay là kết quả của sự sáp nhập giữa ba đơn vị hành chính: phường An Phú, xã Tam Phú và xã Tam Thanh. Với vị trí địa lý trải dài từ vùng ven biển đến khu trung tâm đô thị, Quảng Phú là sự giao thoa giữa nếp sống phố thị và nông thôn năng động, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Với mong muốn kết nối các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn nỗ lực vươn lên bằng chính nội lực của mình, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú chính thức ra mắt tháng 7/2025.

Ban vận động Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú ra mắt vào ngày 20/7/2025. Ảnh: PHAN VINH

Ông Nguyễn Thương Tín, Trưởng ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn hội sẽ là nơi kết nối, hỗ trợ các cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp cụ thể hóa những ý tưởng sáng tạo trong sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức thiết thực.

Đồng thời, hội sẽ làm cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan, để từ đó tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng doanh nhân. Xa hơn, là cùng chung tay phát triển kinh tế địa phương dựa trên nguồn lực bản địa".

[VIDEO] - Anh Nguyễn Thương Tín, Trưởng ban vận động Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú chia sẻ về mục tiêu của đơn vị:

Tinh thần "Tự lực - hợp tác - cùng phát triển" được các thành viên đầu tiên của hội nhất quán ngay từ ngày đầu thành lập. Không chỉ là tổ chức đại diện cho tiếng nói doanh nghiệp, hội còn được kỳ vọng sẽ là nơi để chia sẻ, học hỏi, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại cơ sở, từ đó nhiều ý tưởng, sản phẩm tiềm năng có cơ hội được triển khai nhờ cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Hơn 1 tháng kể từ lúc ra mắt ban vận động, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú đã có gần 20 hội viên tiêu biểu, hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất dược liệu, chế biến thực phẩm truyền thống, may mặc, nước mắm, đến đào tạo giáo dục, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Các đơn vị này đều xây dựng sản phẩm gắn với tiềm năng địa phương, áp dụng công nghệ vào quản trị, truyền thông và chú trọng xây dựng thương hiệu.

Dù mới thành lập nhưng Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp phường Quảng Phú đã tập hợp được nhiều hội viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Ảnh: PHAN VINH

Trong đó, có hội viên của các doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo, trà thảo dược; các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chiết xuất từ trái nhàu bản địa; dịch vụ thiết kế - in ấn bao bì sáng tạo; trường mầm non ứng dụng phương pháp giáo dục sớm. Bên cạnh đó là các hộ kinh doanh nước mắm truyền thống, áo dài, đặc sản ẩm thực...

Trong định hướng hoạt động sắp tới, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp phường Quảng Phú xác định 3 trụ cột chính gồm: thường xuyên nâng cao năng lực quản trị cho hội viên thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn; tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua hội chợ, xúc tiến thương mại; hỗ trợ truyền thông - xây dựng thương hiệu bằng các công cụ số hóa cho các hội viên.

Những hội viên của Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú thể hiện trách nhiệm với cộng đồng địa phương. Ảnh: PHAN VINH

“ Phường Quảng Phú là địa phương tiên phong thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo theo đúng chủ trương của thành phố về khuyến khích thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo tại cơ sở. Điều này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, một xu hướng phát triển mới dựa trên thế mạnh bản địa" Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Đặc biệt, hội sẽ phối hợp với phường tổ chức thu hút đầu tư, phát triển sâu lĩnh vực du lịch, khai thác các thế mạnh về điều kiện tự nhiên như có sông, biển, núi và đặc biệt con người giàu bản sắc. Ngoài ra, hội cũng tổ chức những các phiên chợ xanh phát triển giao thương, quảng bá sản phẩm, các hoạt động kết nối với các trường đại học, đơn vị đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp để thử nghiệm mô hình mới.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho rằng, việc thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp phường Quảng Phú là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế cộng đồng, nhất là trong bối cảnh địa phương đang chuyển mình theo hướng đô thị hóa, hiện đại và sáng tạo. Địa phương đánh giá cao vai trò của Ban vận động Hội trong việc kết nối các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch phường Quảng Phú kỳ vọng về vai trò của Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường:

"Lãnh đạo địa phương sẽ sát cánh cùng Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Quảng Phú, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, kết nối với các đơn vị phân phối sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông thương hiệu cho hội viên", ông Hiệu nói.