Khởi nghiệp - OCOP Khuyến khích thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo tại các xã, phường Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn số 903/SKHCN-PTCNĐMST về thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo công văn, thực hiện Thông báo số 49/TB-VP ngày 17/7/2025 của Văn phòng UBND thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu về một số nội dung liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Hội khởi nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Vì vậy, sở đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố căn cứ trên nhu cầu thực tế tại địa phương chủ động thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo xã, phường.

Việc thành lập được khuyến khích nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, hỗ trợ và huy động nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương.

Đồng thời, thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ tình hình thành lập, hoạt động của các hội khởi nghiệp sáng tạo, câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương (nếu có).