Thứ Tư, 20/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Khởi nghiệp - OCOP

Khuyến khích thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo tại các xã, phường

MINH LÊ 20/08/2025 09:16

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn số 903/SKHCN-PTCNĐMST về thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo công văn, thực hiện Thông báo số 49/TB-VP ngày 17/7/2025 của Văn phòng UBND thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu về một số nội dung liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Hội khởi nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Vì vậy, sở đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố căn cứ trên nhu cầu thực tế tại địa phương chủ động thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo xã, phường.

Việc thành lập được khuyến khích nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, hỗ trợ và huy động nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương.

Đồng thời, thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ tình hình thành lập, hoạt động của các hội khởi nghiệp sáng tạo, câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương (nếu có).

Bài liên quan
Đọc tiếp
Sản phẩm khởi nghiệp độc đáo từ nông nghiệp

Sản phẩm khởi nghiệp độc đáo từ nông nghiệp

Chương trình “Cà phê khởi nghiệp”: Lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp

Chương trình “Cà phê khởi nghiệp”: Lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp

Phường Quảng Phú ra mắt Ban vận động thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo

Phường Quảng Phú ra mắt Ban vận động thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo

Quảng Nam tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tại TP.Hồ Chí Minh

Quảng Nam tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tại TP.Hồ Chí Minh

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Sản phẩm khởi nghiệp độc đáo từ nông nghiệp

Sản phẩm khởi nghiệp độc đáo từ nông nghiệp

Chương trình “Cà phê khởi nghiệp”: Lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp

Chương trình “Cà phê khởi nghiệp”: Lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp

Phường Quảng Phú ra mắt Ban vận động thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo

Phường Quảng Phú ra mắt Ban vận động thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo

Quảng Nam tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tại TP.Hồ Chí Minh

Quảng Nam tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tại TP.Hồ Chí Minh

Xem thêm Khởi nghiệp - OCOP
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Khởi nghiệp - OCOP
      Khuyến khích thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo tại các xã, phường

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO