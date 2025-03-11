Giảm nghèo - An sinh Phường Sơn Trà hỗ trợ hơn 5 tấn hàng hóa cho người dân xã Trà Leng ĐNO - Ngày 3/11, UBND phường Sơn Trà phối hợp Vùng 3 Hải quân tổ chức đoàn công tác đến trao hơn 5 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân xã Trà Leng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đoàn công tác phường Sơn Trà và Vùng 3 Hải quân xuất phát vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân xã Trà Leng. Ảnh: V.D

Hàng hóa hỗ trợ gồm sữa, bánh, mì tôm, trứng gà, cá khô, tép khô, vật tư y tế và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Đây là tấm lòng của cán bộ, nhân dân phường Sơn Trà gửi đến người dân vùng thiên tai, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và nghĩa tình quân dân gắn bó.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho biết đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch công tác dân vận của Đảng ủy phường, nhằm hỗ trợ xã kết nghĩa Trà Leng và các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ.

Hoạt động này góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 29/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã trên địa bàn thành phố; qua đó tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ nhau phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.