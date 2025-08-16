Chính quyền - đoàn thể Phường Sơn Trà và xã Trà Leng ký kết hợp tác phát triển ĐNO - Chiều 15/8, Đảng ủy phường Sơn Trà và xã Trà Leng tổ chức ký kết biên bản kết nghĩa, hợp tác. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TRỌNG HUY

Hoạt động hợp tác, kết nghĩa này được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tinh thần tự nguyện, bình đẳng và đoàn kết. Mục tiêu chính là phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng nhau phát triển bền vững.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai bên sẽ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý điều hành nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác dân vận chính quyền.

Đối với lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy phường Sơn Trà và xã Trà Leng tổ chức ký kết biên bản kết nghĩa, hợp tác. Ảnh: TRỌNG HUY

Về phát triển văn hóa - xã hội, hai địa phương sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di tích văn hóa - lịch sử gắn với du lịch; nâng cao chất lượng dạy và học; phát triển sự nghiệp y tế và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giảm nghèo.

Trong lĩnh vực kinh tế và điều hành ngân sách, sự hợp tác sẽ tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm, kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP. Đồng thời, hai bên khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như thương mại - dịch vụ, du lịch, nông nghiệp sinh thái và giải trí.

Về quản lý đô thị và môi trường, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường, cũng như vận động người dân tham gia các phong trào xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, hai địa phương sẽ trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung bày tỏ sự vui mừng khi các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai ký kết hợp tác phát triển theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy.

UBND phường Sơn Trà và xã Trà Leng ký kết hợp tác. ảnh: TRỌNG HUY

Bà nhấn mạnh rằng các nội dung ký kết đã cụ thể hóa định hướng của lãnh đạo thành phố. Trên cơ sở đó, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp để triển khai hiệu quả, đảm bảo mang lại những kết quả cụ thể.

Đồng thời, bà đề nghị các địa phương cần bám sát nghị quyết đại hội Đảng của mỗi bên, hợp tác chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.