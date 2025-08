Giáo dục - Việc làm Phường Sơn Trà trao quyết định thành lập 6 trường mầm non tư thục ĐNO - Chiều 6/8, UBND phường Sơn Trà tổ chức trao quyết định thành lập 6 trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Lãnh đạo các trường mầm non tư thục nhận quyết định thành lập trường. Ảnh: NGỌC HÀ

Các trường mầm non tư thục được cấp phép gồm: Mầm non An An, Vietkids, Hải Yến, Wonderland, Con Ong Nhỏ và Ánh Bình Minh.

Năm học 2025-2026, phường Sơn Trà có tổng số 19 trường mầm non, tiểu học, THCS; trong đó, có 3 trường mầm non công lập, 6 trường mầm non tư thục, 6 trường tiểu học, 4 trường THCS.

Tổng số chỉ tiêu được giao năm học 2025-2026 là 751 người (đối với các trường công lập); trong đó số lượng người làm việc do UBND thành phố giao: 712 chỉ tiêu; số hợp đồng lao động vị trí giáo viên do HĐND thành phố giao: 39 chỉ tiêu.

Hiện nay, cấp mầm non công lập đang thiếu 2 cán bộ quản lý; cấp tiểu học thiếu 2 cán bộ quản lý và 2 giáo viên văn hóa, cấp THCS thiếu giáo viên các môn văn hóa.

Đại diện các trường học đề nghị được tiếp tục đầu tư trang thiết bị dạy học để thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018; khảo sát nhu cầu thực tế của các trường để bổ sung mua sắm thêm bàn ghế mới thay thế bàn ghế cũ đã hư hỏng.