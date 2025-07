Chính trị Phường Sơn Trà tạo bứt phá phát triển trong giai đoạn mới ĐNO - Sáng 23/7, Đảng bộ phường Sơn Trà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Sơn Trà làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết nạp mới 147 đảng viên.

Phường thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 11%. Kết quả thu ngân sách ước đạt 192 tỷ đồng, tăng bình quân 15%. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng bình quân 6,25%/năm.

Các chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”, chương trình không có nhà tạm, nhà dột nát; các chính sách và giải pháp giảm nghèo được thực hiện đồng bộ. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu: có 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm từ 3 - 4%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 10%, tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân từ 11% trở lên…

Đảng bộ phường thực hiện các nhiệm vụ đột phá: đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trên mọi lĩnh vực; phát triển kinh tế biển theo hướng đột phá bền vững, chất lượng cao, gắn liền với quy hoạch đô thị hiện đại, bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kế thừa và phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa con người Sơn Trà.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (hàng đầu, thứ 6 bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sơn Trà nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TRỌNG HUY

Chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung thống nhất với định hướng, mục tiêu tổng quát, 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 khâu đột phá và 11 chỉ tiêu mà Đảng bộ phường đề ra trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, đề nghị xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường thật sự đoàn kết, gương mẫu, kỷ cương, trong sạch, vững mạnh; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhấn mạnh, để tạo sự bứt phá, đột phá trong phát triển, Sơn Trà vừa phải tập trung giải quyết, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra, phải tìm hướng đi mới, nhất là những lợi thế khác biệt để tạo động lực phát triển; cần gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ phường cần coi trọng nhân tố con người trong phát triển cả trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, có khát vọng phát triển, có tâm, có tầm và có tinh thần dấn thân vì nhân dân phục vụ, tiên phong, mẫu mực, thích ứng với kỷ nguyên chuyển đổi số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng bộ phường tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng, ý chí vươn lên của con người Sơn Trà trong giai đoạn phát triển mới, xem đây là giá trị cốt lõi để xây dựng bản sắc phát triển riêng cho một phường mới, trên cơ sở kế thừa và phát và phát huy những điểm mạnh từ các phường trước đây…

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sơn Trà nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 đồng chí. Đồng chí Hoàng Sơn Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.