Chính trị Phường Thanh Khê thu ngân sách tháng 7/2025 đạt hơn 76 tỷ đồng ĐNO - Sáng 22/8, HĐND lâm thời phường Thanh Khê tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến cho rằng, đây là kỳ họp quan trọng, diễn ra trong bối cảnh toàn phường đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025, trong điều kiện bước đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại kỳ họp, cùng với thảo luận các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2025, sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng như: ban hành một số quy chế, nội quy và chương trình giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND lâm thời phường; xem xét các tờ trình của UBND phường và quyết định việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người hoạt động không chuyên trách và người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; đổi tên tổ dân phố do trùng tên sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Kỳ họp nghe UBND phường báo cáo tình hình công tác triển khai đầu tư công năm 2025, danh mục đầu tư công năm 2026 và dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Toàn phường Thanh Khê hiện có khoảng 4.800 doanh nghiệp và 11.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm trên 80%, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 90% trong cơ cấu kinh tế của phường.

Kinh tế biển tiếp tục duy trì với gần 273 tàu, tổng sản lượng khai thác thủy hải sản ước thực hiện đến cuối năm là 34.782 tấn, chiếm tỷ trọng 1,55% cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 7/2025 ước đạt hơn 76 tỷ đồng.

Những tháng còn lại năm 2025, phường Thanh Khê xác định tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ các chủ trương của thành phố với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội và kịch bản tăng trưởng năm 2025 ở mức hai con số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến (bên trái) và Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Trần Tường Vân (bên phải) trao quyết nghị và tặng hoa chúc mừng ông Hồ Văn Dũng. Ảnh: TRỌNG HUY

Kỳ họp công bố nghị quyết của HĐND thành phố về chỉ định ông Hồ Văn Dũng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê nhiệm kỳ 2021 - 2026.