Quốc phòng Quân đội phát cơm, trung chuyển người dân cấp cứu trong mưa lũ ĐNO - Tại những vùng ngập lụt, bên cạnh dùng cano cơ động hỗ trợ trung chuyển người bệnh cấp cứu và vận chuyển nhu yếu phẩm, các lực lượng quân đội thành phố Đà Nẵng còn mang nhiều suất cơm tặng người dân sơ tán.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ đưa người dân gặp nạn đi cấp cứu bằng cano. Ảnh: BRÍU NA

Chiều 27/10, Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực tiếp chỉ đạo kích hoạt Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai tại xã Đại Lộc.

Tại đây, lực lượng vũ trang thành phố được huy động tối đa, dùng cano cơ động đến các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển nhu yếu phẩm và bảo đảm an toàn khu dân cư.

Cán bộ, chiến sĩ kịp thời đưa 2 người dân đi cấp cứu, trong đó một người bị gãy tay và một người đau ruột thừa được điều trị kịp thời.

"Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tình hình ngập úng tại xã Đại Lộc cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân", Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ nấu cơm, hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

* Trong khi đó, vào tối 27/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng hơn 260 suất cơm miễn phí cho người dân các thôn trên địa bàn xã Thạnh Mỹ đang tránh lũ.

Trước đó, UBND xã Thạnh Mỹ phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ chủ động chuẩn bị 70 chiếc chiếu, 20 bình nước 20 lít, 4 xô nước, 40 hộp cá và 50 thùng mì tôm phục vụ người dân sơ tán.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ huy động lực lượng nấu cơm, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ dân thuộc diện sơ tán, di dời.

Hơn 260 suất cơm miễn phí được cán bộ, chiến sĩ phát cho người dân chạy lũ. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Đại tá Nguyễn Hữu Rô, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ cho biết, buổi sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ nỗ lực đưa gần 200 hộ dân tại các thôn Hà Ra, Pà Dấu 1, Đồng Râm của xã Thạnh Mỹ bị cô lập, sơ tán di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.