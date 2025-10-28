Xã hội Quân khu 5 yêu cầu phát huy sức mạnh “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó mưa lũ ĐNO - Sáng 28/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến tại 20 điểm cầu để triển khai công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị tại Sở Chỉ huy Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị tại Sở Chỉ huy Quân khu 5. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trong những ngày qua, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn khiến lũ trên các sông dâng cao, nhiều nơi đạt mức báo động 3, gây ngập lụt tại 32 điểm thuộc 24 xã và sạt lở đất tại 34 điểm thuộc 15 xã.

Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng phương tiện đến những khu vực trọng điểm để hỗ trợ chính quyền và nhân dân di dời, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân…

Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Trà My (xã Trà My) kiểm tra tình hình mưa lũ. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu phải quán triệt sâu sắc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), coi đây là nền tảng để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và sớm khôi phục đời sống nhân dân.

Các đơn vị xác định rõ khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Tư lệnh Quân khu 5 lưu ý, các đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, ở những khu vực địa hình hiểm trở; dự trữ đủ lương thực, nước uống, thuốc men, trang bị hậu cần cho lực lượng trực tiếp tham gia ứng cứu.

Sau mưa lũ, các đơn vị cần phối hợp với địa phương tổ chức phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, khắc phục hạ tầng giao thông, trường học, trạm xá, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

* Sau nhiều ngày mưa lớn, khoảng 19 giờ ngày 27/10, đoạn đê trên sông Ly Ly (thôn Đồng Tràm Tây, xã Xuân Phú) bị vỡ một đoạn dài 20m. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Phú, Công an xã cùng địa phương tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội xuống khu dân cư di chuyển đồ đạc, tài sản ra bên ngoài trong đêm 27/10. Ảnh: CẨM PHÔ

Sáng 28/10, mực nước trên sông Ly Ly và các nhánh sông tiếp tục dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Xuân Phú, làm chia cắt các thôn. Riêng thôn Trà Đình 2 bị cô lập hoàn toàn với gần 240 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu.

Lực lượng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 và các đơn vị liên quan đang tiếp tục bám sát địa bàn hỗ trợ người dân, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.