Xã hội Quản lý, giám sát trật tự đô thị tại các chợ Lực lượng chức năng trên địa bàn đang tiến hành các biện pháp xử lý, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ xe quanh các khu chợ.

Tại ngã ba Đặng Dung - Vũ Ngọc Phan (chợ Hòa Khánh, phường Liên Chiểu) vào trưa 7/8, một số người bán hàng rong ngồi giữa đường bán hàng, gây cản trở giao thông, tạo nên hình ảnh nhếch nhác ở đô thị. Ảnh: N.Q

Qua ghi nhận tại nhiều địa phương, khu vực chợ thuộc các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hải Châu..., người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán; người đi chợ vô tư dừng xe ngay giữa đường để mua hàng.

Tại ngã ba Đặng Dung - Vũ Ngọc Phan, một số người bán hàng rong ngồi giữa đường bán hàng, gây cản trở giao thông và tạo nên hình ảnh nhếch nhác.

Trong khi đó, một số tiểu thương ở ngay giữa đoạn giao đường Cù Chính Lan và kiệt 123 (phường Thanh Khê) ngang nhiên bày bán hải sản. Dọc tuyến đường, hàng hóa bày tràn vỉa hè, người mua phải đứng dưới lòng đường lựa hàng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tại chợ Tân Lập, 4 hộ bán hàng rong trái cây cũng chiếm dụng ngã ba Phạm Văn Nghị - kiệt 104 Lê Đình Lý để buôn bán. Đoạn đường vốn hẹp nay càng chật chội, khiến xe cộ di chuyển khó khăn giữa trưa nắng.

Theo UBND phường Thanh Khê, địa phương thường xuyên tổ chức lực lượng túc trực, nhắc nhở và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh chợ. Tuy nhiên, vi phạm vẫn tái diễn, nhất là đối với các hộ bán hàng rong. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng rời đi, người bán hàng rong lập tức quay lại.

Sau khi hợp nhất, phường Thanh Khê quản lý 9 chợ. Sắp tới, địa phương sẽ khảo sát tổng thể tiểu thương và người bán hàng rong tại các chợ để xây dựng phương án quản lý. Trong tháng 8 này sẽ tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và cho tiểu thương ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Từ tháng 10, sau khi kết thúc giai đoạn tuyên truyền, phường sẽ xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự giao thông.

Các địa phương trên địa bàn thành phố đang đẩy mạnh ra quân nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị tại các chợ.

Từ sáng 8/8, lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị phường Hải Châu phối hợp Công an phường đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trái phép tại khu vực chợ Hàn. Qua ghi nhận, các tuyến đường chung quanh chợ như Trần Phú, Bạch Đằng, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học cơ bản thông thoáng, hạn chế tình trạng bày bán tràn lan ra vỉa hè hay lòng đường như trước đây.

Phường Hải Châu ra quân lập lại trật tự đô thị tại chợ Hàn sáng 8/8. Ảnh: N.Q

Theo ông Văn Minh Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu, đây là kết quả của việc kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm trong thời gian qua.

Dù vậy, chợ Hàn vẫn tồn tại một bất cập là chưa có bãi giữ xe dành riêng cho khách. Do đó, nhiều người vẫn phải đậu xe dưới lòng đường khi ghé mua hàng, gây cản trở giao thông vào giờ cao điểm.

Phường Hải Châu đề xuất thành phố tận dụng nhà công sản tại số 28-30 đường Hùng Vương đã xuống cấp và bỏ trống để cải tạo thành điểm giữ xe phục vụ người dân và du khách.

Tại phường Hòa Xuân, lực lượng quy tắc đô thị phối hợp lực lượng công an duy trì các đợt ra quân thường xuyên tại 4 chợ: Hòa Xuân, Miếu Bông, chợ mới Ba Xã và Hòa Châu.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân cho biết, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người buôn bán nâng cao ý thức, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đồng thời cho rà soát toàn bộ tiểu thương, người bán hàng rong quanh các chợ. Đây là cơ sở để quản lý, giám sát chặt chẽ, đồng thời tiến tới xây dựng mô hình “chợ văn minh đô thị”.

Thời gian tới, địa phương lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các chợ nhằm phát hiện nhanh các trường hợp vi phạm, làm căn cứ xử lý, từ đó duy trì trật tự lâu dài.