Giảm nghèo - An sinh Quan tâm, chăm sóc người khuyết tật Thời gian qua, người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được quan tâm chăm sóc thông qua các hoạt động thăm khám, can thiệp phục hồi chức năng, hỗ trợ dụng cụ... giúp cải thiện sức khỏe.

Người khuyết tật được y bác sĩ đến từ Hoa Kỳ, Anh và Ireland trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe. Ảnh: HUY HOÀNG

Đầu tháng 10/2025, tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Hội Người khuyết tật thành phố phối hợp với Tổ chức Medical Outreach of America (MOA) Hoa Kỳ tổ chức đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật.

Trong chương trình, 13 bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên đến từ Hoa Kỳ, Anh và Ireland trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe cho hội viên người khuyết tật, trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố. Người khuyết tật được khám sức khỏe tổng quát, đặc biệt là kiểm tra nha khoa, thính lực, thị lực, hướng dẫn tập phục hồi chức năng, cấp thuốc bổ miễn phí. Một số trường hợp đặc biệt được hỗ trợ thiết bị y tế, xe lăn theo nhu cầu.

Chị Trần Thị X. (phường Thanh Khê) bị khuyết tật hai chân, di chuyển nhờ vào chiếc xe lăn cũ. Trong buổi khám bệnh miễn phí do Hội Người khuyết tật thành phố tổ chức, chị X. được các bác sĩ, kỹ thuật viên nước ngoài thăm khám, tư vấn giúp chị yên tâm hơn; biết cách tập luyện, hỗ trợ phục hồi để đôi chân không còn đau nhức...

Ông Stephen Mason, Trưởng Đại diện MOA cho biết, chương trình thăm khám sức khỏe là một trong những hoạt động nhân đạo miễn phí được MOA tổ chức thường niên từ năm 2019 đến nay, dành cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Qua đó, góp phần chăm sóc, cải thiện sức khỏe, tạo điều kiện cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, xoa dịu nỗi đau cho các đối tượng kém may mắn.

Vừa qua, Sở Y tế, Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) triển khai đợt khám sức khỏe cho người khuyết tật tại các xã Thăng An, Thăng Điền, Thăng Phú.

Các bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên về phục hồi chức năng, vật lý trị liệu tiến hành khám sàng lọc, lượng giá chức năng, đánh giá nhu cầu chăm sóc cho 180 người khuyết tật. Điểm đặc biệt của hoạt động này là nếu người khuyết tật không thể đến trạm y tế thì có bác sĩ đến tận nhà thăm khám.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình cho biết: “Đây là năm thứ tư Viện ACDC thực hiện dự án khám sức khỏe cho người khuyết tật tại khu vực Thăng Bình. Qua đó, tạo điều kiện cho người khuyết tật được thăm khám tổng quát, lượng giá chức năng, đánh giá nhu cầu chăm sóc và tư vấn về sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Dịp này, Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng tổ chức các đợt khám sàng lọc và hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho người gặp khó khăn về vận động, giúp người khuyết tật cải thiện khả năng vận động, thuận tiện hơn trong cuộc sống.