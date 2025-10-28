Kinh tế Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng: Công cụ hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đầu tư Ngày 21/10/2025, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trên cơ sở sáp nhập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (cũ) và Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Trung tâm Danalogistic là một dự án đầu từ có nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. Ảnh: P.V

Sức mạnh mới từ sự hợp nhất

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (cũ). Sự hợp nhất này được xem là bước ngoặt quan trọng mở rộng hoạt động đầu tư của Quỹ, là cơ hội để DDIF vươn mình, trở thành tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu của thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất, không chỉ đơn thuần là thay đổi cơ cấu tổ chức, mà còn mang lại sức mạnh tài chính vượt trội. Tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng mới sau khi hợp nhất là 2.567 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn chủ sở hữu hơn 2.000 tỷ đồng và vốn huy động hơn 567 tỷ đồng. DDIF mới đã tăng quy mô vốn đáng kể so với trước. Điều này cho phép quỹ mở rộng phạm vi hoạt động, triển khai các dự án đầu tư có quy mô lớn hơn, tác động sâu rộng hơn đến kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam trở thành một địa phương có quy mô diện tích lớn, là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các địa phương khu vực phía nam và phía tây thành phố rất lớn. Đồng thời thành phố cũng quyết tâm triển khai một số dự án đòi hỏi nguồn lực lớn. Theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều dự án quan trọng, như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, vi mạch bán dẫn,… Do đó, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách địa phương và sự hỗ trợ của Trung ương, cần thiết phải đa dạng hóa thu hút các nguồn lực bên ngoài để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Vươn mình trong hoạt động đầu tư

Sự ra đời của DDIF trong bối cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất là bước đi chiến lược, tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có để tạo nên một khu vực phát triển mạnh mẽ. Với nguồn vốn dồi dào, DDIF có đủ tiềm lực để thực hiện các chức năng chính của mình, bao gồm:

* Cho vay đầu tư: Quỹ có thể cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội giúp các doanh nghiệp và dự án có tiềm năng tiếp cận được nguồn vốn cần thiết có tính ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

* Đầu tư vào các dự án hạ tầng: DDIF sẽ trực tiếp đầu tư vốn của mình và vốn huy động để xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng có khả năng thu hồi vốn trực tiếp từ dự án, góp phần hoàn thiện bộ mặt đô thị hiện đại của Đà Nẵng. Trước mắt, UBND thành phố có thể giao cho quỹ đầu tư trực tiếp vào các dự án như nhà ở xã hội, cụm công nghiệp, khu đô thị mới…

* Đầu tư vào các tổ chức kinh tế: DDIF có thể góp vốn thành lập các công ty cổ phần, công ty TNHH; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ theo quy định của UBND thành phố để cùng tham gia vào các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, tạo ra động lực tăng trưởng mới.

* Nhận ủy thác: Quỹ được nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư; cho vay và thu hồi nợ; cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, từ các ngân hàng chính sách, từ các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nhận ủy thác quản lý nguồn vốn, hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước tại địa phương. Hiện nay, UBND thành phố có chủ trương tiếp tục ủy thác các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cho DDIF như Quỹ phát triển đất, Quỹ hỗ trợ ngư dân, Quỹ Bảo vệ môi trường,...

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Với vai trò mới, DDIF không chỉ là một tổ chức tài chính, mà cũng là công cụ đắc lực của chính quyền thành phố trong việc định hướng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Nguồn lực tài chính lớn, cùng với kinh nghiệm và năng lực quản lý từ hai quỹ cũ, sẽ tạo nên một DDIF mạnh mẽ, chuyên nghiệp.

Việc mở rộng địa bàn hoạt động cũng sẽ giúp DDIF tiếp cận và đầu tư vào các dự án trên một không gian rộng lớn hơn, khai thác tiềm năng của toàn vùng sau sáp nhập. DDIF sẽ phát huy vai trò của mình trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của thành phố, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị biển tầm cỡ khu vực, trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng của miền Trung và cả nước.

Với nền tảng vững chắc và định hướng rõ ràng, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đòn bẩy quan trọng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của thành phố về một đô thị thông minh, hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế, đóng góp vào sự phát triển phồn thịnh của Đà Nẵng trong tương lai.