Quốc phòng - An ninh Quyết liệt chống khai thác IUU Nhiều giải pháp ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai trong đợt cao điểm kéo dài đến đầu tháng 9/2025. Đợt cao điểm thể hiện quyết tâm đồng hành góp phần tháo gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu (EC) và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững.

Tàu Cảnh sát biển thuộc Hải đoàn 21 tặng cờ Tổ quốc và phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân khai thác hải sản trên biển. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Tuyên truyền trên biển lẫn trên bờ

Được chính thức phát động từ ngày 5/8, trong tuần qua, các tàu cảnh sát biển đã đồng loạt đẩy mạnh kiểm soát, tăng cường tuyên truyền cho ngư dân hoạt động trên biển.

Chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt cho các đơn vị trong suốt thời gian qua. Với đợt cao điểm lần này, Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chung tay ngăn chặn khai thác IUU, thay đổi nhận thức, tạo chuyển biến hành vi, hướng đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững trên biển.

Thượng tá Phan Văn Hiếu, Phó hải đoàn trưởng Quân sự Hải đoàn 21 thông tin, hưởng ứng phát động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 đã yêu cầu các tàu trực thuộc Hải đoàn khi làm nhiệm vụ trên biển phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền trên các vùng biển được phân công.

Lãnh đạo Hải đoàn 21 tổ chức tuyên truyền biển đảo, chống khai thác IUU và tặng quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

“Hải đoàn 21 sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng các phương thức khai thác bị cấm hoặc không ghi chép nhật ký khai thác”, Thượng tá Phan Văn Hiếu cho hay.

Cùng với việc tuần tra, phối hợp xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng. Với lực lượng Cảnh sát biển, tuyên truyền là giải pháp thường xuyên, liên tục, được kỳ vọng mang lại hiệu quả sâu rộng trong chống khai thác IUU.

Lênh đênh trên biển dài ngày, ngư dân có mối quan hệ hết sức mật thiết với lực lượng Cảnh sát biển. Vừa đồng hành cùng ngư dân, hỗ trợ thuốc men, nước ngọt, thực phẩm khi ngư dân cần, Cảnh sát biển vừa kết hợp xuống tàu phát tờ rơi, phổ biến các quy định, vận động ngư dân cùng tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Trên bờ, lực lượng Cảnh sát biển kết hợp tuyên truyền chống khai thác IUU trong chương trình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Các quy định về chống khai thác IUU được lan tỏa sâu rộng, dễ hiểu, thiết thực đến ngư dân và gia đình, từ đó tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đợt thi đua cao điểm được toàn Vùng phát động với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)”.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển phát động đợt thi đua cao điểm ngăn chặn chống khai thác IUU. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã quán triệt, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các giải pháp chống khai thác IUU. Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin kịp thời.

Đồng thời, toàn Vùng chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiểm soát, giám sát, theo dõi chặt chẽ tàu cá hoạt động trên các vùng biển, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, trong đợt thi đua cao điểm, Vùng tập trung quán triệt các chỉ đạo về chống khai thác IUU cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

“Để tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng chống khai thác IUU, Vùng Cảnh sát biển 2 sẽ phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường phối hợp với các lực lượng và địa phương, kiên quyết chống lại tư tưởng chủ quan, lơ là.

Trong thời gian này, Vùng duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, theo dõi 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống VMS. Đặc biệt, các tàu sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các khu vực giáp ranh, kiên quyết không để tàu cá vượt qua ranh giới sang vùng biển nước ngoài”, Đại tá Trần Hồng Quế cho biết.

Quyết tâm đang được cụ thể hóa bằng nhiều chuyến tuần tra trên biển lẫn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật vùng bờ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định đơn vị sẽ đa dạng kênh thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và ngư dân về quy định chống khai thác IUU của Việt Nam và quốc tế, phản bác kịp thời các thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng”.

Đồng thời, đơn vị tăng cường hiện diện trên biển, đảm bảo đầy đủ các nguồn lực về hậu cần, kỹ thuật để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

Các hoạt động phối hợp với các lực lượng chấp pháp của các nước láng giềng sẽ được tăng cường để trao đổi thông tin, hỗ trợ ngăn chặn vi phạm, kiên quyết bảo vệ ngư dân và tàu cá Việt Nam không vi phạm IUU.