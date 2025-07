Chính trị Xã Đức Phú rà soát, quy hoạch đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội ĐNO - Ngày 30/7, Đảng bộ xã Đức Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Phú lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống lịch sử cách mạng và văn hóa; quyết tâm xây dựng xã Đức Phú ngày càng giàu đẹp và văn minh”.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đức Phú tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực. Tập trung phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tạo cơ sở vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Đức Phú phấn đấu kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3 - 4% tổng số đảng viên; hằng năm có hơn 90% tổ chức Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ chức cơ sở đảng đạt “4 tốt”. Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm đạt 7%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm 11,1%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 so với 2025 tăng 22,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 1%; 100% thôn đạt vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh...

Đại hội đề ra các nhiệm vụ đột phá gồm: tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khai thác tiềm năng, thế mạnh đẩy mạnh phát triển lâm - nông nghiệp, dịch vụ gắn với phát huy giá trị lịch sử, danh lam thắng cảnh; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế rừng gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và giảm thiểu tác động môi trường...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh biểu dương những kết quả của xã Đức Phú trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng chính quyền thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân.

Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là quy hoạch xây dựng, bám sát quy hoạch tổng thể của thành phố. Chủ động triển khai, đề xuất đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông... và xem đây là lĩnh vực đột phá những năm đến.

Tiếp tục phát huy lợi thế của xã Đức Phú; tập trung phát triển kinh tế có thế mạnh như kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chăn nuôi, vùng chuyên trồng rau sạch… Thực hiện tốt chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Vũ được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.