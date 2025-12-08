Quy hoạch - Đầu tư Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đất đai - Bài 2: Những kết quả bước đầu Từ sự kiên trì, chủ động và tích cực của thành phố, nhiều dự án, đất đai trên địa bàn đã và đang được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong Thông báo số 340/TB-VP ngày 1/7/2025, Văn phòng Chính phủ truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết với gần một nửa số dự án, đất đai đã được tháo gỡ vướng mắc là những kết quả, thành công bước đầu mà thành phố Đà Nẵng đạt được.

Nhiều dự án, đất đai đã được thành phố Đà Nẵng cùng các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang triển khai thi công. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp

Nhiều dự án, đất đai đã và đang được thành phố trực tiếp giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ toàn bộ hoặc phần lớn, một phần các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp khơi thông nguồn lực, triển khai khởi công, thi công, đưa đất vào sử dụng...

Chẳng hạn, thành phố đã hỗ trợ Công ty CP Trung Thủy tháo gỡ nhiều vướng mắc để triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô với khối lượng thi công hạng mục hạ tầng của dự án đến nay đã đạt hơn 55%, tổng giải ngân vốn thi công hơn 500 tỷ đồng.

Dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn (phường Hòa Cường) cũng được thành phố giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện cho chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Landcom tổ chức khởi công dự án thành phần Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng với tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng vào tháng 3/2024. Đến nay, nhiều căn nhà ở liền kề và biệt thự tại dự án thành phần này đang được thi công hoàn thiện.

Các căn biệt thự, nhà ở thấp tầng tại dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn (phường Hòa Cường) đang được hoàn thiện sau khi thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ đầu tư khởi công dự án. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Landcom Nguyễn Xuân Đức bày tỏ: “Chúng tôi cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành đã quan tâm, tháo gỡ các vướng mắc và hỗ trợ công ty hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công. Đây là cơ sở quan trọng để công ty hoàn thành đầu tư đồng bộ dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn đúng theo tiến độ đầu tư đã được UBND thành phố phê duyệt”.

Dự án Khu biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn), Khu đô thị Capital Square 2 (phường An Hải), Khu nhà ở thấp tầng và tòa tháp căn hộ Olalani Riverside Towers (phường Sơn Trà)... và nhiều dự án khác cũng được thành phố cùng các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ các vướng mắc, đang được nhà đầu tư triển khai thi công sôi động, mang lại những nét tích cực trong bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 03/SNNMT-KTĐ thông báo chủ trương của UBND thành phố tháo gỡ vướng mắc về giá đất tại dự án Khu đô thị xanh Dragon City Park do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư; đồng thời, giao Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố hướng dẫn công ty làm các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Tường Huy, đại diện Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng cho biết, chủ trương này của thành phố đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 994 lô đất tại dự án để tiến đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Hơn 700 dự án, khu đất đã được tháo gỡ

Sau khi Trung ương ban hành các chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai, thực hiện.

Từ năm 2024 đến nay, có nhiều dự án, đất đai trên địa bàn thành phố được khởi công, động thổ và thi công. Ảnh: HOÀNG HIỆP

UBND thành phố thành lập tổ công tác chuyên trách, chủ động phối hợp liên ngành, bám sát từng nhóm nội dung để triển khai như: truy thu nghĩa vụ tài chính; xác định lại giá đất; xử lý tồn đọng về thời hạn sử dụng đất; tháo gỡ các dự án gặp vướng mắc pháp lý phức tạp cho các dự án, đất đai ở bán đảo Sơn Trà...

Đặc biệt, khi Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 170/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/4/2025, thành phố đã tăng tốc thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai để khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang dần tạo nên những chuyển biến có tính đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị cao và cách tiếp cận bài bản, đồng bộ của chính quyền.

Công tác xác định lại giá đất, diện tích, thời hạn sử dụng đất... đã thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật và bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính và góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn.

Thành phố quyết liệt xử lý các “điểm nghẽn” pháp lý kéo dài và đang từng bước tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tồn đọng lâu năm, góp phần củng cố niềm tin xã hội, đặc biệt là từ phía cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Thành phố đã chủ động, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong xử lý tình huống cụ thể, nhất quán với nguyên tắc “người dân và doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm”.

Những nỗ lực của thành phố không chỉ thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết liệt trong việc xử lý các tồn đọng, mà còn tạo nền tảng để Đà Nẵng từng bước khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong dài hạn.

Đặc biệt, nhiều dự án lớn đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang và sắp có nguồn cung rất dồi dào nhờ các vấn đề pháp lý được giải quyết, tháo gỡ để nhiều dự án được thi công. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Một số dự án đang được triển khai thi công hoặc sắp khởi công, như: Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (43.922 tỷ đồng), các dự án của Tập đoàn FPT (hơn 5.000 tỷ đồng), một số dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, ven sông và khu vực bán đảo Sơn Trà (hơn 60.000 tỷ đồng), Khu Công nghệ thông tin của Tập đoàn Viettel (hơn 2.000 tỷ đồng), Tổ hợp Công viên châu Á (hơn 43.000 tỷ đồng)...

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo bất động sản (TRI) Nguyễn Đức Lập cho rằng, trong khi nhiều nơi vẫn còn vướng mắc pháp lý đối với các dự án, đất đai, dẫn đến nguồn cung bất động sản hạn chế, thì Đà Nẵng có nguồn cung rất dồi dào. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản lớn đang đổ về Đà Nẵng và nhiều thông tin tốt cho thị trường bất động sản cũng tập trung ở Đà Nẵng.

Ngày 10/7, tại hội nghị trực tuyến của Ban Nội chính Trung ương về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh cho biết, Đà Nẵng đã tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 1.342 dự án, đất đai.

Đến nay, thành phố đã giải quyết được vướng mắc và khơi thông nguồn lực hàng ngàn tỷ đồng từ 707 dự án, đất đai, phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số...