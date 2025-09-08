An ninh trật tự Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 lập chốt kiểm tra người tham gia giao thông có biểu hiện bất thường. ẢNH: KHÁNH NGÂN

Ghi nhận tối ngày 4/8 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn Đội CSGT đường bộ số 1, hầu hết người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra. Trong vòng 30 phút, tổ công tác kiểm tra gần 40 trường hợp người điều khiển phương tiện có biểu hiện nghi vấn, kết quả có 1 trường hợp vi phạm.

Bị xử lý vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.055 ml/khí thở, ông N.V.P. (SN 1967, phường Thanh Khê) cho biết: “Chiều nay, tôi có dùng vài ly bia khi gặp bạn bè. Dù biết lái xe sau khi đã uống rượu, bia là sai, nhưng tôi nghĩ uống ít thì không sao. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân. Từ nay về sau, tôi sẽ không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia nữa”.

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường 2/9, từ 8 giờ tối 5/8, gần 10 cán bộ, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an thành phố) đã có mặt để thực hiện hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra người điều khiển phương tiện. Qua đó, phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm.

Anh Nguyễn Ngọc Nam, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ khá bất ngờ khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, anh hoàn toàn ủng hộ hoạt động này và cho rằng đây là một biện pháp hiệu quả để kiểm soát tai nạn, đồng thời duy trì an ninh trật tự, mang lại sự yên tâm cho du khách và người dân.

Cảnh sát giao thông thành phố kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. ẢNH: KHÁNH NGÂN

Trung tá Phùng Đình Lợi, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, đơn vị đang phụ trách địa bàn phường An Khê và phường Thanh Khê. Từ ngày 28/7 - 4/8, đơn vị phát hiện, xử lý 51 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu điều khiển xe máy. Mỗi tối, bố trí từ 8 - 12 cán bộ, chiến sĩ chia thành các tổ công tác, trong đó có 1 tổ chốt kiểm tra cố định và 1 tổ tuần tra lưu động.

Trong quá trình triển khai đơn vị gặp không ít khó khăn do một số người dân sau khi sử dụng rượu, bia cố tình đi vào các tuyến hẻm, kiệt nhỏ nhằm né tránh lực lượng chức năng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, linh hoạt phương án tuần tra lưu động, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm tra tại các tuyến đường nhánh, khu dân cư nhằm phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt là quy định về nồng độ cồn, sẽ được đẩy mạnh.

Trong khi đó, Thiếu tá Vũ Minh Khoa, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn cho hay, nhằm ngăn chặn, phát hiện các trường hợp vi phạm và giảm thiểu tai nạn giao thông, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục 24/24 giờ trên địa bàn trung tâm thành phố.

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn Đội CSGT đường bộ số 1, hầu hết người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra. ẢNH: KHÁNH NGÂN

Mỗi tổ tuần tra, kiểm soát được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết. Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, mọi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn sẽ bị xử lý kiên quyết, bảo đảm các nguyên tắc khách quan, trung thực, kịp thời và đúng pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT toàn thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện, bố trí các tổ công tác làm việc không kể ngày đêm tại các tuyến đường đông phương tiện qua lại, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, karaoke… để tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Thời gian tới, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong nhân dân; phối hợp doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với những trường hợp chống đối, không hợp tác.