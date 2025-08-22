Thanh thiếu niên Ra mắt Ban chấp hành Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng ĐNO - Chiều 22/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố phối hợp Hội đồng Đội thành phố tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026, công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chấp hành Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng Lê Công Hùng (thứ 7 từ trái qua) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội đồng Đội thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn, đại diện Hội đồng Đội các cấp nhằm kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động và triển khai nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026, đề ra phương hướng hoạt động thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn công bố quyết định thành lập Hội đồng Đội thành phố và ra mắt Ban chấp hành Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng.