Ra mắt Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng
ĐNO - Sáng 15/8, Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước thành phố sau hợp nhất.
Hội nghị đã thông báo Quyết định số 889/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết về việc cho phép hợp nhất các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, hợp nhất Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Nam và Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng.
Hội nghị đã thông báo danh sách Ban Chấp hành gồm 18 người; Ban Thường vụ gồm 6 người. Ông Thân Vĩnh Vân giữ chức Chủ tịch Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng. Trụ sở của hội đặt tại số 522 Ông Ích Khiêm (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Hiện nay, Hội Tù yêu nước thành phố có tổng số 9.035 hội viên.
Hội nghị cũng thống nhất thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành; thông qua một số nội dung trọng tâm công tác hội từ nay tới cuối năm 2025. Trong đó, Hội Tù yêu nước thành phố sẽ tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường ổn định tổ chức các hội ở địa phương; chuẩn bị tốt đại hội nhiệm kì 2025 - 2030; chú trọng làm tốt công tác “Nghĩa tình đồng đội”, chăm lo chu đáo cho đời sống hội viên…