Ra nước ngoài học làm nông nghiệp

Đoàn Phương Ý Như sinh năm 2003 tại Tam Kỳ, là cựu học sinh chuyên Sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam cũ). Ý Như từng là trợ giảng tại Biology For All Vietnam - dự án phi lợi nhuận nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học tại Việt Nam.

Trong thời gian học ở Hungary, Ý Như đạt nhiều thành tích tiêu biểu như: khóa luận tốt nghiệp phát triển giao thức sản xuất lúa đơn bội kép trong ống nghiệm (Development of a Protocol for in vitro Doubled Haploid Rice Production) đạt điểm tuyệt đối 5.0/5.0; tác giả của 2 bài đăng tạp chí quốc tế và 5 bài hội thảo khoa học; trợ giảng tại Viện Khoa học thực vật và bảo vệ môi trường, Đại học Szeged; giải Ba cuộc thi Dự án Quốc tế về Sinh học và Khoa học Nông nghiệp 2023 tổ chức tại Romania; giải thưởng Sinh viên xuất sắc Stipendium Hungaricum 2022 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary trao tặng…