Thứ Sáu, 8/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính trị

Rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ)

T.HUY 08/08/2025 20:18

ĐNO - Chiều 8/8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp nhằm thẩm tra nội dung tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về việc rà soát, đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) trình Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).

img_8238.jpg
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc kết luận phiên thẩm tra. Ảnh: T. HUY

Theo báo cáo, trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất xử lý, UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định ban hành nghị quyết hành chính về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp để quyết định áp dụng 64 nghị quyết (47 nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và 17 nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

HĐND thành phố ban hành nghị quyết hành chính để bãi bỏ 87 nghị quyết (53 nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và 34 nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam) để phù hợp với thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp.

Thống nhất tiếp tục áp dụng 358 nghị quyết (184 nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và 174 nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam) trong phạm vi đơn vị hành chính của mỗi địa phương trước sắp xếp theo quy định.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá toàn diện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) để xem xét, thẩm tra các nội dung liên quan.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, đồng thời yêu cầu các cơ quan tham mưu liên quan tiếp thu đầy đủ các nội dung để hoàn thiện hồ sơ văn bản trước khi trình kỳ họp.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Vĩnh Trinh

Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Vĩnh Trinh

Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Đức

Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Đức

Phê chuẩn các Phó Trưởng ban HĐND thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp

Phê chuẩn các Phó Trưởng ban HĐND thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp

(0) Bình luận
Đọc tiếp
Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Vĩnh Trinh

Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Vĩnh Trinh

Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Đức

Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Đức

Phê chuẩn các Phó Trưởng ban HĐND thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp

Phê chuẩn các Phó Trưởng ban HĐND thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp

Xem thêm Chính trị
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Chính trị
      Rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ)

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO