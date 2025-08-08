Chính trị Rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) ĐNO - Chiều 8/8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp nhằm thẩm tra nội dung tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về việc rà soát, đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) trình Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc kết luận phiên thẩm tra. Ảnh: T. HUY

Theo báo cáo, trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất xử lý, UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định ban hành nghị quyết hành chính về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp để quyết định áp dụng 64 nghị quyết (47 nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và 17 nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

HĐND thành phố ban hành nghị quyết hành chính để bãi bỏ 87 nghị quyết (53 nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và 34 nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam) để phù hợp với thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp.

Thống nhất tiếp tục áp dụng 358 nghị quyết (184 nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và 174 nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam) trong phạm vi đơn vị hành chính của mỗi địa phương trước sắp xếp theo quy định.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá toàn diện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) để xem xét, thẩm tra các nội dung liên quan.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, đồng thời yêu cầu các cơ quan tham mưu liên quan tiếp thu đầy đủ các nội dung để hoàn thiện hồ sơ văn bản trước khi trình kỳ họp.