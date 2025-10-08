Văn hóa - Văn nghệ Rèn luyện kỹ năng mềm cho thiếu nhi qua hoạt động trải nghiệm ĐNO - Tập làm thương gia nhí, học làm bánh, pha cà phê, tô màu… là những hoạt động thú vị, ý nghĩa mà thiếu nhi được trải nghiệm trong chương trình “Hội chợ mùa hè” do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức ngày 10/8.

Hoạt động “Thương gia nhí” có 16 gian hàng do thiếu nhi tự tổ chức.

Chương trình “Hội chợ mùa hè” có nhiều hoạt động thú vị, mang tính giáo dục, rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm cho trẻ. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động “Thương gia nhí” với sự tham gia của 16 gian hàng bán hoặc trao đổi các mặt hàng: dụng cụ học tập, đồ chơi, sách vở, sách truyện, thực phẩm...

Với hoạt động này, trẻ được trải nghiệm, tự tay làm tất cả các khâu từ trang trí quầy hàng, quảng cáo, bán hàng hoặc trao đổi sản phẩm với các bạn khác; tổ chức chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng... dưới sự hỗ trợ của phụ huynh.

Gian hàng "Tiệm kẹo dẻo" của các bạn thiếu nhi tại chương trình.

Tham gia hội chợ với gian hàng “Tiệm kẹo dẻo”, em Trương Đại Phong, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết, gian hàng ra đời với sự chung tay, góp sức của 6 bạn nhỏ. Các em tự tay làm các loại kẹo dẻo khác nhau dưới sự hướng dẫn của phụ huynh và học cách trưng bày, quảng cáo, bán sản phẩm.

“Chúng em rất vui khi có thể cùng nhau tạo nên một gian hàng và có thể tập bán hàng giống như người lớn. Qua hoạt động này, em cũng học thêm được nhiều kỹ năng và tự tin giao tiếp với mọi người”, Phong chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Lan Anh, người dân phường Sơn Trà chia sẻ: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp các con vừa chơi vừa học. Ở đây, các con không chỉ có cơ hội giao lưu, vui chơi, mà còn học được nhiều kỹ năng mềm cần thiết trong đời sống. Ngoài ra, qua việc làm và bán các sản phẩm, các con có thể hiểu ý nghĩa của lao động và trân trọng những vật dụng phục vụ cuộc sống”.

Thiếu nhi được tự do trao đổi, mua bán các sản phẩm trong hội chợ.

Bên cạnh hoạt động “Thương gia nhí”, trong khuôn khổ chương trình “Hội chợ mùa hè”, thiếu nhi còn được tham gia các workshop như: trải nghiệm pha cà phê, làm đèn lồng, làm móc len, làm bánh handmade và vẽ màu thực vật binks.

Thiếu nhi trải nghiệm làm bánh handmade.

Chị Phan Thị Quỳnh Nga, cán bộ Phòng Giáo dục - Truyền thông, Bảo tàng Đà Nẵng cho hay, chương trình “Hội chợ mùa hè” thu hút gần 300 thiếu nhi đăng ký tham gia trải nghiệm các hoạt động.

Đây cũng là chương trình điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Nghe vẻ nghe ve - vui hè bảo tàng” diễn ra xuyên suốt mùa hè tại Bảo tàng Đà Nẵng, được tổ chức với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa, góp phần giáo dục và động viên thiếu nhi trước khi bước vào năm học mới.