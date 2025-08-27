Giáo dục - Việc làm Rộn ràng ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ĐNO - Ngày đầu tiên đến trường tiểu học của các học sinh lớp 1 - những bé mầm non vừa tạm biệt búp bê, gấu Misa, thỏ trắng..., trở thành khoảnh khắc đặc biệt, đầy cảm xúc đối với cả các em, phụ huynh lẫn các cô giáo.

Các em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Núi Thành náo nức trong ngày đầu tiên tới trường.

Một ngày nhiều cảm xúc

Tựa như một ngày hội, sáng 26/8, Trường Tiểu học Núi Thành (phường Hòa Cường) bừng sáng dưới nắng vàng tháng Tám. Cổng chào kết bằng bóng bay rực rỡ, bảng xanh trang trí tỉ mỉ, trên đó dòng chữ chào mừng được viết nắn nót.

Các cô giáo trong tà áo dài tươi thắm có mặt từ sớm, ân cần đón từng bước chân nhỏ bé đang bắt đầu viết nên câu chuyện mới của riêng mình trên hành trình gom nhặt tri thức.

“Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa”, câu hát quen thuộc ấy như được viết riêng cho buổi sáng nay. Vẫn có những gương mặt đỏ hoe, đôi mắt long lanh nước, những cánh tay bé nhỏ níu chặt tay mẹ không muốn rời.

Nhưng rồi, với sự kiên nhẫn và dịu dàng của thầy cô, những giọt nước mắt nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng cười trong trẻo.

Không gian trường, lớp rực rỡ sắc màu chào đón học sinh lớp 1.

Theo các cô về lớp, các em được chào đón bởi một thế giới đầy màu sắc. Trên mỗi bàn học, bảng tên đặt ngay ngắn bên cạnh hoa bóng bay. Bảng lớp rực rỡ với hình vẽ đáng yêu như lời chào thầm lặng gửi đến những tâm hồn non nớt.

Cô Trương Thị Thùy Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, chia sẻ: “Chúng tôi muốn các em cảm nhận được rằng đến trường là niềm hạnh phúc. Từng hoạt động, từng trò chơi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để mang lại những trải nghiệm vui tươi nhất.”

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nhanh chóng vang khắp không gian lớp học. Các em tự giới thiệu, cùng hát múa, tham quan thư viện, làm quen với những phòng chức năng. Từng bước chân nhỏ dần trở nên tự tin, từng nụ cười rạng rỡ hơn.

Các giáo viên chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động, trò chơi để giúp trẻ làm quen với trường, lớp, bạn bè, thầy cô.

Với phụ huynh, hôm ấy cũng là một cột mốc đáng nhớ. Chị Lê Phạm Hồng Ánh (SN 1987, phụ huynh lớp 1/1) tâm sự: “Trước đó bé còn sợ, chưa sẵn sàng bước vào lớp 1, nên ba mẹ luôn phải động viên. Tối qua, khi tôi gửi cho con xem hình ảnh cô giáo chụp lớp học đã trang trí đẹp mắt, bé tỏ ra rất thích thú. Nhờ vậy, sáng nay đến trường con cũng háo hức hơn nhiều”.

Dõi theo con, chị Trần Hồng Nhung (SN 1990, phụ huynh lớp 1/1) không giấu được xúc động: “Tối hôm trước, ba mẹ đã chuẩn bị đồng phục, sách vở đầy đủ. Con cũng háo hức, dậy từ 5 giờ sáng cùng ba mẹ. Chúng tôi vừa hồi hộp, vừa mong đợi. Con không còn là cậu bé mầm non nữa, mà đã chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời”.

Gia đình anh Phạm Văn Kim (phụ huynh lớp 1/3) cũng tất bật không kém. Anh cho biết, ngay từ khi nhận hồ sơ, nhà trường đã cung cấp đầy đủ thông tin về sách giáo khoa, đồng phục và lịch tập trung. “Các cô giáo hướng dẫn rất tỉ mỉ, nhờ vậy phụ huynh yên tâm, chỉ còn lại niềm vui khi thấy con háo hức bước vào lớp học đầu tiên”, anh nói.

[VIDEO] - Rộn ràng ngày đầu đến lớp của học trò lớp 1

Tạo môi trường thân thiện cho học sinh

Khi dáng hình thơ ngây dần quen với không gian lớp học, tiếng cười trong veo thay cho những giọt nước mắt ban đầu, phụ huynh khẽ thở phào, hân hoan khi thấy con bắt đầu hòa nhập. Phía sau niềm vui ấy là sự chuẩn bị lặng lẽ đầy tâm huyết của các thầy, cô.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Thành Phan Thị Tuyết Lan cho biết học sinh lớp 1 vừa rời môi trường mầm non - nơi chủ yếu là vui chơi - sang tiểu học nên thường lo lắng, bỡ ngỡ. Chính vì vậy, nhà trường mong muốn tạo cho các em ấn tượng đầu tiên thật vui tươi, gần gũi.

“Trước thềm năm học mới, chúng tôi đã tổng dọn vệ sinh khuôn viên, trang trí cảnh quan và làm đẹp lớp học. Riêng khối lớp 1 được chăm chút kỹ lưỡng, tạo môi trường xanh - sạch - khỏe để các em bớt nhanh chóng hòa nhập. Song song đó, nhà trường cũng cung cấp đầy đủ thông tin cho phụ huynh về sách vở, nội dung học tập và cách chuẩn bị tâm lý cho con,” bà Lan chia sẻ.

Bà Lan cho biết thêm, riêng ngày 26/8 được dành để chào đón học sinh lớp 1, tạo điều kiện để các em làm quen với trường lớp, bạn bè và thầy cô. Đến ngày 27/8, toàn bộ học sinh các khối mới chính thức tập trung, bước vào năm học mới.

Việc dành riêng một ngày cho học sinh lớp 1 có ý nghĩa đặc biệt, giúp các em làm quen dần với nề nếp tiểu học, rèn luyện những kỹ năng ban đầu cần thiết, từ đó bước vào năm học mới với tâm thế tự tin và hứng khởi hơn.

Các em tham quan thư viện, làm quen với những phòng chức năng trong ngày đầu đến trường.

Giáo viên chủ nhiệm cũng đồng hành sát sao với phụ huynh và học sinh. Cô Trương Thị Thùy Liên, giáo viên lớp 1/1, cho biết: “Ngay khi nhận danh sách lớp, chúng tôi đã nhanh chóng lập nhóm zalo để tiện trao đổi. Các thông báo, hướng dẫn đều được gửi kịp thời, từ danh mục sách vở đến những lưu ý chuẩn bị, giúp phụ huynh yên tâm trong ngày đầu tiên con đến trường.”

Nắm bắt tâm lý lo lắng của phụ huynh có con vào lớp 1, giáo viên còn cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết như dụng cụ học tập, các khoản thu, chế độ chính sách, thậm chí minh họa bằng hình ảnh để phụ huynh dễ hình dung. Sự tận tâm ấy đã giúp nhiều gia đình vơi đi nỗi âu lo trong ngày con bước vào môi trường mới.

Có thể nói, hành trang vào lớp 1 không chỉ là sách vở, bút thước mà còn là niềm tin và sự đồng hành của thầy cô cùng gia đình. Chính những điều ấy sẽ vun đắp ký ức tuổi thơ và tiếp sức cho chặng đường học tập phía trước của các em.