Y tế Sẵn sàng ứng phó trước nguy cơ dịch Chikungunya xâm nhập Với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế và là thành phố du lịch, mỗi tuần đón hàng trăm nghìn lượt khách, Đà Nẵng là địa phương có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập nên tăng cường kiểm soát chặt chẽ từ sớm, từ xa.

Lực lượng kiểm dịch y tế tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG

Siết chặt phòng dịch tại cửa khẩu

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là nguy cơ dịch Chikungunya xâm nhập, lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và các bệnh viện tăng cường giám sát ngay tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để chẩn đoán xác định kịp thời.

Cùng với đó là rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, sẵn sàng các đội cơ động đáp ứng nhanh để điều tra, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, hiện nay, tại các cửa khẩu, lực lượng kiểm dịch y tế được bố trí trực 24/24 giờ.

Hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa kết hợp việc giám sát trực tiếp và quan sát tình trạng sức khỏe giúp phát hiện sớm hành khách có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, phát ban hoặc đau khớp.

Những trường hợp này sẽ được khai thác thông tin dịch tễ, cách ly tạm thời và chuyển đến cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Song song với việc giám sát hành khách, công tác kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt đối với các phương tiện vận tải quốc tế cũng được tăng cường, đặc biệt là các phương tiện xuất phát hoặc quá cảnh từ khu vực đang có dịch hoặc có nguy cơ tồn tại véc tơ truyền bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho hay, trung bình mỗi tuần tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng và Cửa khẩu cảng biển Đà Nẵng có hơn 850 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, với khoảng 150.000 lượt hành khách đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những nơi đang ghi nhận ca mắc Chikungunya, như: Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore…

Chính vì thế, đơn vị đã tăng cường hoạt động kiểm dịch tại cửa khẩu nhằm phát hiện sớm khi có ca bệnh xâm nhập vào thành phố.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoạt động tại các khu vực cửa khẩu, đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Chikungunya.

Theo đó, duy trì vệ sinh môi trường, xử lý các điểm nguy cơ phát sinh muỗi, phối hợp chặt chẽ trong giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Giám sát chặt chẽ trường hợp có triệu chứng nghi ngờ

Sở Y tế cũng đề nghị các cơ sở y tế chủ động giám sát chặt chẽ trường hợp có triệu chứng nghi ngờ (sốt, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban), nhất là những người có tiền sử đi về từ vùng có dịch trong vòng 12 ngày.

Các cơ sở cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư, sinh phẩm, khu vực điều trị để tổ chức tốt việc khám và điều trị bệnh nhân; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh…

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo đảm công tác y tế với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra cũng như chủ động bảo đảm cơ số thuốc, vật tư, máy móc, hóa chất… phục vụ công tác khám bệnh, điều trị cho người dân trên địa bàn và bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng tránh lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định.

Được biết, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà đã và đang chủ động phối hợp các lực lượng địa phương thực hiện điều tra chỉ số véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết hằng tuần làm cơ sở phân vùng nguy cơ để hướng dẫn trạm y tế tham mưu UBND phường triển khai hiệu quả công tác diệt lăng quăng, bọ gậy…

Lãnh đạo Trạm Y tế xã Hòa Vang thông tin thêm, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết và Chikungunya, trạm còn phát huy vai trò của lực lượng cộng tác viên dân số - sức khỏe cộng đồng trong việc giám sát bệnh tại cộng đồng, vận động người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, chủ động diệt muỗi, lăng quăng, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế.

Sự chung tay của cộng đồng sẽ là “lá chắn” vững chắc, góp phần bảo vệ thành phố trước nguy dịch bệnh xâm nhập và bùng phát.