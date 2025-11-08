Thế giới Trung Quốc dốc sức dập tắt dịch chikungunya Các quan chức y tế tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang tổng lực để ngăn chặn sự bùng phát của vi rút chikungunya khiến hàng nghìn người mắc bệnh với các triệu chứng sốt, phát ban và đau khớp...

Phun thuốc diệt muỗi nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh chikungunya ở Trung Quốc. Ảnh: Gettyimages

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông tin, chikungunya là bệnh do vi rút cùng tên gây ra, truyền sang người qua vết đốt của muỗi nhiễm bệnh, có khả năng bùng phát nhanh nếu không được kiểm soát hiệu quả.

Theo NPR, tỉnh Quảng Đông, nơi ghi nhận đợt bùng phát bệnh chikungunya với hơn 8.000 ca mắc kể từ tháng 6 vừa qua, đang tiến hành phun thuốc diệt côn trùng trên các đường phố và công viên ở thành phố Phật Sơn, nơi dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng nhất. Các nhân viên cộng đồng gõ cửa từng nhà để xóa bỏ các vũng nước đọng nơi muỗi có thể sinh sản.

Ngoài ra, Quảng Đông áp dụng các biện pháp tương tự như chính sách “không Covid-19” mà Chính phủ Trung Quốc từng áp dụng trong đại dịch, như người có kết quả xét nghiệm dương tính với chikungunya buộc phải nhập viện cách ly cho đến khi có kết quả âm tính, giường bệnh che chắn bằng lưới để ngăn chặn lây nhiễm.

Máy bay không người lái tiến hành xác định nơi sinh sản của muỗi cũng như có thể thả “muỗi voi” có ấu trùng săn mồi loài mang vi rút.

Các hộ gia đình và doanh nghiệp nếu không hợp tác có thể bị phạt tới 10 nghìn nhân dân tệ hoặc phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì “cản trở việc phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm”.

Ngoài Phật Sơn, 12 thành phố ở phía nam tỉnh Quảng Đông cũng ghi nhận các ca nhiễm.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết, vài tuần tới sẽ đặc biệt khó khăn đối với công tác phòng, chống dịch bệnh do mưa lớn và lũ lụt làm tăng hoạt động của muỗi. Biến đổi khí hậu và sự gia tăng du lịch toàn cầu có thể đang góp phần làm gia tăng bệnh chikungunya.

Theo các chuyên gia của WHO, bệnh chikungunya lây lan qua muỗi Aedes aegypti hoặc Aedes albopictus bị nhiễm bệnh. Người bệnh có thể phát bệnh trong vòng 3 - 7 ngày sau khi bị muỗi mang vi rút đốt, gây sốt, phát ban, mệt mỏi, đau khớp, gây suy nhược cơ thể.

Các triệu chứng thường thuyên giảm trong vòng một tuần hoặc lâu hơn, nhưng một số bệnh nhân có thể trở thành bệnh mãn tính, như có thể bị đau khớp kéo dài hằng tuần, hằng tháng, thậm chí một số trường hợp kéo dài hằng năm.

WHO cho biết, hiện chưa có thuốc kháng vi rút đặc hiệu điều trị chikungunya. Việc sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau có thể giúp làm dịu triệu chứng.

Các ca bệnh nặng hoặc tử vong rất hiếm, chủ yếu xảy ra ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi có bệnh nền.

Hơn nữa, tuy có hai loại vắc xin phòng chikungunya được cấp phép nhưng không được phổ biến hoặc sử dụng rộng rãi. Tại Mỹ, vắc xin chỉ được khuyến nghị cho khách du lịch, nhân viên phòng thí nghiệm hoặc người sinh sống nơi có khả năng tiếp xúc với vi rút cao...