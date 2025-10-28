Xã hội Sạt lở đất gây mất điện toàn bộ khu vực Phước Sơn ĐNO - Chiều 28/10, sạt lở đất tại xã Phước Hiệp gây ngã đổ 1 vị trí cột đường dây 110kV Phước Sơn - Đăk Mi 4B và đường dây 22kV nối lưới từ xã Hiệp Đức đến xã Phước Sơn, dẫn đến mất điện toàn bộ các xã Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành và Phước Hiệp.

Cột số 33 đường dây 110kV Phước Sơn - Đăk Mi 4B và vị trí đồi bị sạt lở tại xã Phước Hiệp do mưa lũ.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, hiện nay, đường dây 110kV độc đạo cấp điện cho trạm biến áp 110kV Phước Sơn và đường dây 22kV dự phòng nối lưới cấp điện khu vực Phước Sơn đều bị hư hỏng nặng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng đã cử các đơn vị chuyên môn nghiên cứu phương án tối ưu, an toàn nhất để tiếp cận hiện trường trụ sạt lở, sớm khắc phục và cấp điện trở lại khu vực Phước Sơn. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn do các tuyến giao thông đang bị sạt lở chia cắt nghiêm trọng.

Đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng và Đội Quản lý điện Hiệp Đức họp bàn phương án khắc phục sự cố mất điện.

Ông Võ Anh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng kiến nghị lãnh đạo thành phố có phương án ưu tiên thông tuyến đường giao thông hỗ trợ phương tiện tiếp cận được hiện trường vị trí cột bị ngã đổ trong thời gian sớm nhất để khắc phục nhanh thiệt hại, cấp điện trở lại, nhằm ổn định đời sống của nhân dân khu vực Phước Sơn.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng thông tin về tình hình mất điện khu vực Phước Sơn do sạt lở sập trụ điện nguồn. Hiện thành phố đang chỉ đạo ngành điện lực nỗ lực khôi phục điện sớm nhất cho khu vực này.